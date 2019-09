Muž šel k lékaři s běžným štípancem: Slova lékařů mu ale obrátila život naruby

Američana Mikea Balla (46) v srpnu 2018 trápila neobvyklá bolest na noze. Předpokládal, že jde jen o běžnou reakci na bodnutí hmyzem. Protože ale bolest nepřestávala, rozhodl se, že vyhledá lékařskou pomoc. A tohle rozhodnutí mu zachránilo život.

Mike po dvou týdnech utrpení, dvou cyklech léčby antibiotiky a dvou návštěvách lékaře, rozhodl, že raději zajde do nemocnice. O jeho případu informuje americký server Fox News. Na pohotovosti ve městě Cleveland si vyslechl diagnózu, která mu naprosto změnila.

Lékaři mu řekli, že má rakovinu. „Řekl jsem jim: Musíte být v nesprávné místnosti... jsem tu kvůli štípance na noze," vzpomíná Mike. Lékaři ale potvrdili, že skutečně mluví o něm a vysvětlili mu, že červený otok na jeho noze není od bodance od hmyzu, ale že jde o příznak akutní myeloidní leukémie.

Jde o druh rakoviny, která napadá krev a kostní dřeň a pokud se okamžitě neléčí, může postupovat velmi rychle. U nás se o této nemoci mluví především ve spojitosti s Karlem Gottem, který nedávno přiznal, že s touto formou akutní leukémie také bojuje. Podle dostupných údajů se akutní myeloidní leukémie mezi 100 000 obyvateli každoročně vyskytne dvakrát až třikrát

Ještě týž den byl Mike hospitalizován a nasadili mu chemoterapii. Lékaři tvrdí, že přišel včas a že i díky tomu jeho zákeřné onemocnění ustoupilo už po měsíci hospitalizace. V prosinci mu transplantovali kostní dřeň, kterou mu daroval bratr a byl na nejlepší cestě k úplnému uzdravení.

I když to vypadalo nadějně, v květnu 2019 přišla další rána. Rakovina se mu vrátila a musel podstoupit další kolo chemoterapie, díky které se mu ji podařilo porazit už podruhé. Dnes Mike vypráví svůj příběh a snaží se povzbudit co nejvíce mužů, aby přestali své zdraví ignorovat. Upozorňuje celý svět na to, že i ty nejmenší zdravotní problémy mohou způsobit něco mnohem vážnější.

Onkolog z kliniky v Clevelandu Aaron Gerds zdůrazňuje, že stále více mužů ignoruje varovné příznaky. Zároveň ale uznal, že kožní skvrny nejsou častým příznakem leukémie. „Onemocnění se nazývá akutní, protože pokud lidé nedostanou léčbu okamžitě, může vést ke smrti během několika dnů nebo týdnů," dodává onkolog.