Může hormonální antikoncepce zhoršit křečové žíly?

Podle odborníka hormonální antikoncepce může urychlit vznik křečových žil či je zhoršit, ale ani nemusí. Nic není černobílé a záleží na mnoha faktorech, předně na výběru preparátu hormonální antikoncepce. „V případě, že se jedná o kombinovanou hormonální antikoncepci s estrogeny je riziko zhoršení či komplikací při užívání větší. Je však již množství vzorků hormonální antikoncepce, která je po stránce křečových žil neškodná,“ říká doktor primář Žilní kliniky MUDr. Ota Schütz a připomíná, případné zhoršení se může týkat jenom těch pacientů, kteří už křečové žíly mají či na ně trpěli jejich rodiče. Osobám bez vrozené dispozice k tvorbě křečových žil nemůže hormonální antikoncepce žádné vytvořit, nicméně může být částečně zodpovědná za vznik trombózy.

„Užívání některých druhů HA zvyšuje riziko trombózy. Zvláště v kombinaci s dalšími rizikovými faktory je riziko trombózy větší,“ upozorňuje specialista. Většina žen už od svého gynekologa ví, že nejčastěji zmiňovaným rizikem je kouření. Na co si ještě ale v kombinaci s hormonální antikoncepcí musí dát pacientky pozor? „Příkladem může být trombofilie, což je zvýšená vrozená tendence ke srážení krve. Často dochází k trombózám při užívání hormonální antikoncepce během dlouhých cest v letadlech i autobusech, jedná se o tzv. Syndrom ekonomické třídy. Nebezpečí hrozí i po nevhodně provedených sklerotizacích,“ upřesňuje Ota Schütz.

Problémy s neléčenými křečovými žilami či riziko trombózy hrozí bez ohledu na to, jak dlouho hormonální antikoncepci pacientka užívá. Příliš tedy nezáleží na tom, jestli je to pár měsíců či několik let. „Výrazně vyšší riziko je u pacientů, kteří mají další rizikové faktory ke vzniku trombózy, mezi něž patří i užívaní některých druhů hormonální antikoncepce,“ říká lékař s tím, že nejvhodnějším řešením je zbavit se křečových žil včas. Pacienti by v případě problémů neměli na nic čekat a jít se do specializovaného zařízení zeptat na všechny podstatné informace. Lékaři jsou na dotazy ohledně antikoncepce připraveni a toto téma zahrnou do diskuze s pacientkou ještě před samotným zákrokem.

„Pravidelně u první konzultace podrobně vysvětlíme, jakou léčbu křečových žil doporučíme, jakým způsobem ji provedeme a jakým způsobem předejdeme případným komplikacím, v čemž je zahrnuta i vhodnost či nevhodnost užívání hormonální antikoncepce. Některé preparáty hormonální antikoncepce by mohly zvyšovat možnost komplikací, proto doporučujeme buď jejich změnu, nebo vysazení před operací,“ uzavírá doktor Ota Schütz.