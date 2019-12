Nahradí Evropany muslimové? Přijímat migranty ano, ale... Vilém Čok to v rádiu rozjel

Čok přiznal, že se migrantů obává pořád. "Nejde o to přijmout statisíce migrantů, kterým je potřeba pomoct. Mezi nima je mizivé procento žen a dětí, jsou to muži v produktivním věku, kteří chtějí pracovat," uvedl v Českém rozhlase.

Netěší jej, že do Evropy přichází obrovské množství migrantů, zvlášť muslimů, kteří podle něj "nejsou schopni asimilovat do evropské společnosti."

"Muslimové vyznávají islám, ale není islám jako islám, tvrdé islámské odnože by způsobily to, že svou vlastní porodností nás během desítek let převálcují," doplnil.

Další problém vidí ve volbách. "Pokud dostanou možnost volit, tak si zvolí své vládce, kteří to tady celé zruší. Pokud jim to politici dovolí, tak se to tak stane," dodal.

Tvrdí, že ohrožení ze strany migrantů už je dnes znatelné. Dodal, že vnímá vznik odbojových organizací v některých zemích, které chtějí, aby migranti odešli do svých zemí. Zde by se jim ale podle něj pomáhat mělo.

Dodal také, že bychom měli přijímat migranty, kteří jsou v ohrožení života. Tady takové, kterým doma hrozí například pronásledování. Ne však přijímat ty ekonomické.