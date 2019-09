Narodilo se vám po roce 2016 dítě? Lékaři spočítali, jak dlouho bude žít

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Naděje na dožití světové populace vzrostla mezi lety 2000 a 2016 o pět a půl roku. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO). Zatímco člověk narozený v roce 2000 mohl očekávat, že se v průměru dožije 66,5 roku, pro narozené v roce 2016 je to už 72 let.