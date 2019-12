Nejkrásnější dívka světa: Miss World 2019 je Jamajčanka, Češka propadla

O korunku miss usilovalo celkem 111 krásek z celého světa. Porota vybrala nejdříve 40 dívek do užšího výběru, poté 12 finalistek a nakonec pětici kandidátek na titul.

Congratulations to our Miss Jamaica World Toni-Ann Singh who was just crowned Miss World 2019!!!#missworld2019 #missjamaicaworld pic.twitter.com/q21D7tb08Q