Nejpodivnější hra světa: Kámen, nůžky, papír rozhodl o obchodu za půl miliardy

V roce 2005 se odehrála mezi dvěma rivaly pravděpodobně nejdůležitější hra s názvem kámen, nůžky, papír, která je oblíbená zejména u malých dětí. Fakt, že o jejich osudu bude rozhodovat náhoda se dozvěděli s předstihem v kanceláři Takašiho Hašijamy, majitele firmy. Ten se nemohl rozhodnout, která aukční síň získá právo na prodej cenné sbírky. Obě strany dostaly víkend na rozmyšlení svého tahu.

Nejednalo se ovšem o klasickou verzi hry, kdy jsou používána gesta rukou. Pravidla byla poupravena tak, aby nemohlo dojít k žádným sporům. Místo tří pokusů měli oba kandidáti pouze jeden a svůj verdikt psali na papír, který hned poté odevzdali zástupci firmy Maspro Denkoh.

Oproti zástupcům Sotheby's, kteří se rozhodli ponechat osud náhodě, Kanae Išibašiová a Jonathan Randell z Christie's začali společně vymýšlet strategii, která by jim k výhře dopomohla. V rámci své přípravy volala, Kanae Išibašiová dokonce i mezinárodnímu řediteli oddělení pro impresionismus a moderní umění, kterým je Nicholas Maclean, ten ceou situaci konzultoval se svými dvěma jedenáctiletými dcerami.

Dvojčata došla k rozhodnutí, že s rámci strategie, je nejlepší krok dát nůžky. Dle jejich tvrzení je kámen příliš okatý a nůžky vyhrají nad papírem. "Pokud by protihráč dal nůžky, byla by z toho nejhůř remíza," vysvětluje jedna z dvojčat pro New York Times.

Když nastala hodina H, kancelář firmy Maspro Denkoh byla plná napětí. Zástupci Sotheby's se rozhodli pro papír, což bylo osudovou chybou, protože Kanae Išibašiová dala na cenné rady a napsala nůžky, které stříhají papír. Zástupci Christie' dostali tedy sbírku do vlastních rukou. Připomněl server CNN.