Nekecej nám do toho. Marek Eben pod útokem za StarDance, lidé si podali celebrity

Napadání na sociálních sítích ke StarDance v posledních letech neodmyslitelně patří. Vznikají skupiny, kde lidé podporují své favority, domlouvají se na hlasování, ale objevují se i kritické příspěvky, které jsou místy velmi ostré.

Jde především o problém posledních dvou, tří ročníků, přičemž ten minulý vygradoval natolik, že se do celé věci vložili i sami moderátoři. Marek Eben tehdy v průběhu pořadu vyzval fanoušky, aby krotili svůj vztek na sociálních sítích. To se ale diskutujícím ani za mák nelíbilo, a dali mu to jasně najevo.

"Já bych velice ocenila, kdyby Marek Eben nekecal do toho, jak máme komentovat soutěžící. Jakože pouze pozitivně. Jestli někdo tančí jako mátoha, tak si to taky dovolím napsat, od toho ta diskuse tady je....Nebo má pan Eben pocit, že musíme jet v "emerickým" způsobu a být všichni strašně "hááááápppy"....??? Řekla bych, že tam snad účinkující šli dobrovolně a za slušné love, takže rádi nějakou tu kritiku skousnou...nebo se snad pletu?" napsala například jedna z rozlícených diskutujících na sociální síti.

Situace se ale letos příliš nezlepšila, naopak. Vlnu odporu vůči letošnímu ročníku StarDance rozpoutalo na internetu oznámení Gabriely Koukalové jakožto soutěžící, a následně jí rozdmýchalo i oznámení Nory Fridrichové.

Koukalová řadě lidí leží v žaludku, a ti vyhrožují, že se kvůli ní nebudou na soutěž vůbec dívat. "Kristova noho, proč mi tohle děláte..." napsal například jeden z diskutujících. "Ach jo, tak snad aspoň nebude moc mluvit," přidala se další. "Ta už neví, kam se nacpat. Došly prachy?" ptá se další.

Další jí vyčítají například její sportovní kariéru. "Doufejme, že nikoho zpětně neobviní, jako se to stalo v biatlonu. Aby z toho zase nebyla pachuť," uvedl jiný fanoušek. "Iveta Bartošová českého sportu," napsal další uživatel sociální sítě.

"Skutečně jste na tom tam špatně, že musíte zvát profesionální blbku Koukalovou? Něco takového bych čekal u komerčních stanic, které razí heslo "je to blbé, to se bude líbit", ale ne u vás," píše další. "Jen mě udivuje, že už nejezdí, protože je na tom zdravotně špatně ..ale tancovat může?" ptá se jiný.

Oznámení Nory Fridrichové coby další tanečnice situaci jen zhoršilo. "Super, váhala jsem, ale teď už vím jasně, že koukat nebudu," píše jedna z diskutujících. "Mezi Koukalovou a Fridrichovou to bude velký boj - kdo vyletí jako první?!" píše další.

"No tak té moc šancí u diváků nedávám a zatím nejslabší výběr VIP osobností snad ze všech ročníků. Už opravdu asi nemají z čeho vybírat. Mrzí mě velmi, že letos neuvidíme nikoho z oblíbených tanečníků.Člověk se těšil na Stardance i kvůli nim," uvedla jiná diskutující.

"Já jsem teda zatím docela zklamaná," neskrývá své pocity další divačka. "Snad vypadne co nejdříve, příští na řadě Slonková?" píše jiná. "Jenom to ne," posteskla si další diskutující. Nora ale nachází i diváky, kteří jí drží palce, stejně jako Gabriele.