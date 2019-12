Studie podle autorů potvrdila tezi, že televize u mnoha lidí způsobuje nespokojenost s vlastním vzhledem, napsal web stanice CNN.

Aby se zaručilo, že zkoumaná populace nebude vystavena jiným popkulturním vlivům, vypravili se vědci do odlehlé nikaragujské vesnice. Třem stovkám jejích obyvatel poté umožňovali sledovat televizní vysílání různě dlouhou dobu. Dívat se mohli na latinskoamerické telenovely, hollywoodské filmy, hudební klipy, policejní reality show a zprávy.

Po nějakém čase jim předložili sérii fotografií a zjišťovali, jaké ženské postavy preferují. Spojitost se podle vědců projevila zcela jasně. Ti, co se dívali více, měli větší tendenci označovat jako krásná štíhlejší ženská těla. Lidé méně vystavení televizi preferovali postavy s několika kilogramy navíc, které byly běžnější v reálném životě jejich vesnice.

"Naše zjištění jasně dokládají, že vnímání atraktivity je vysoce proměnlivé a je ovlivněno vizuálními dojmy, jimž jsme vystaveni," řekla CNN spoluautorka studie Tracy Thornborrowová. Vesničané přitom podle výzkumníků neměli přístup k mobilním telefonům či časopisům, aby nebyli ovlivněni jinými podněty.

The culmination of our @Leverhulme funded project and more than four years of challenging but rewarding fieldwork among the very welcoming communities around the Pearl Lagoon Basin - we couldn’ta done it with out you guys https://t.co/5NX1F3S2XD