Nepálské úřady se hádají s experty o tom, jak vypadá yetti

"Tohle není správné. Vláda si prostě nemůže dělat, co se jí zachce," říká kolemjdoucí Rešma Šréšthaová a vrtí hlavou před 2,1 metru vysokou sochou, která je v ohnisku tohoto sporu. "Kdybyste mi to neřekli, nevěděla bych, že je to yetti."

Příjezd první z více než stovky soch se slovy "Navštivte Nepál" měl být začátkem rok trvajících oslav toho, co může tato malá himálajská země nabídnout okolnímu světu.

Brzy budou tyto sochy stát po celé zemi - u oblíbených turistických atrakcí, v obchodních střediscích a některé i v základních táborech v Himálaji. Další pak poputují dál jako maskoti určení pro města po celém světě.

Ovšem spuštění této turistické propagační akce, jejímž cílem je nalákat do oblasti dva miliony turistů, zastínil spor o vzhled soch. "V lidových pověstech je yetti popisován jako velký tvor podobný opici," řekl BBC Rám Kumár Pandej. "Ale na tom novém logu vypadá jako bojovník sumó. To neodpovídá mytické postavě, která byla popsána v mnoha lidových příbězích."

Pandej by to měl vědět. Sám na toto téma napsal několik knih a jeho námitky podpořili i další nepálští kulturní historici. Pravda je, že většina Nepálců jsou odborníci na yettiho - mytického tvora, který žije v Himálaji a vystupuje v místních bájích a pověstech. A na většinu z nich jeho nová podoba dojem neudělala.

"Co já vím, tak yetti je tvor podobný opici, který chodí ve sněhu," dodala kriticky Rešma Šréšthaová, zatímco kritickým okem hodnotila sochu v hlavním městě Káthmándú. A ještě upřímnější byl Krišna Láma: "Vypadá jako zápasník, ne yetti," řekl BBC.

Ovšem Umělecký výbor pro yettiho, který sochy nechal v rámci roční akce Navštivte Nepál vyrobit - kus za půl milionu rupií (více než 100.000 korun) - za jejich podobou stojí. Koordinátor skupiny Prem Prabhát Gurung tvrdí, že vzhledem k tomu, že jde o mytickou postavu, je třeba nechat prostor pro kreativní svobodu.

"Naším cílem je prezentovat yettiho jako symbol míru, usmíření a pokory, a ne jako hrůzu budícího tvora," řekl BBC. "Lidé po celém světě by měli znát Nepál nejen díky Everestu, Buddhovi nebo Gurkhům. Yetti může také představovat naši jedinečnost."

Ang Tšerin Šerpa, autor kontroverzní podoby, ho rovněž hájí. "Nekreslil jsem skicu pro podobu yettiho podle nějaké dětské knížky," vysvětluje. "Na základě příběhů, které jsem slyšel v dětství, a s Buddhou v mysli, jsem vytvořil svůj design."

Byl tu ovšem přinejmenším jeden praktický důvod právě pro tuto podobu - Šerpa přiznal, že jeho yetti není chlupatý, tak jak ho líčí literatura, pověsti a mýty, "aby se snáz natíral barvou".