Nepodceňujte ošetření drobných poranění

Říznutí do prstu při vaření, odřené koleno u dětí... Drobná zranění nejsou ničím výjimečným, přesto si zaslouží pozornost a vhodné ošetření. Skrz poraněnou kůži se totiž do těla může snáze dostat infekce a způsobit nepříjemné komplikace. Pochopitelně nemusíte hned k lékaři, postačí pár pomůcek z domácí lékárničky.

Kůže jako obranná bariéra

Ačkoli se to může zdát banální, kůže hraje stěžejní roli v ochraně našeho těla. Kromě mnoha dalších funkcí brání naše tělo před okolními vlivy a podílí se tak i na fungování imunitního systému. Jakékoli její narušení proto usnadňuje proniknutí infekce do těla. V důsledku byť jen drobného poranění se může v místě narušení celistvosti kůže rozvinout kožní infekce, jako je například impetigo, absces nebo flegmóna. Zvyšuje se však také šance na průnik jiných infekčních onemocnění šířených kapénkami. K těm patří třeba nachlazení, chřipka nebo COVID-19.

Důkladné vyčištění je základ

Jakékoli poranění je v první řadě potřeba vyčistit proudem čisté vody. Pokud se v něm drží pevné částice, můžete k jejich odstranění použít sterilní pinzetu, případně je z rány opatrně vyndat důkladně umytýma rukama. Místo následně dobře osušte a ránu vydezinfikujte. Abyste zabránili další infekci, zakryjte na závěr zranění náplastí či sterilním čtvercem a obvazem. Vyzkoušet můžete také mokré hojení ran, kdy před ovázáním namažete zraněné místo speciálním gelem nebo rovnou použijete obvazový materiál obsahující „mokrou“ vrstvu. Díky tomu zůstane rána v přirozeně vlhkém prostředí, které představuje ideální podmínky pro hojení.

Venku trochu improvizujte

Co když jste zrovna v lese a nemáte na ošetření nic z výše uvedeného? Nezbývá vám, než si vystačit s tím málem, co zrovna bude po ruce. Snažte se o co největší čistotu – místo omyjte například pitnou vodou z lahve a přikryjte dočasně alespoň čistým kapesníkem. Pokud budete mít štěstí a narazíte v okolí na jitrocel, přiložte na ránu ten. Má totiž dezinfekční účinek. Obzvlášť při výletování s dětmi ale raději počítejte se vším a do batohu si přibalte i dezinfekční sprej a balení obvazového materiálu.