Netušený poklad. Krabice na doutníky ve Skotsku ukrývala egyptský artefakt

Odhaduje se, že 5000 let starý fragment cedru starověcí stavitelé použili při výstavbě pyramidy, píše BBC.

Archeologicky významný nález si připsala egyptská zaměstnankyně univerzity, která procházela tamní asijskou kolekci. Všimla si, že krabička pochází ze severoafrického Egypta a tudíž v kolekci věnované asijskému kontinentu nemá co pohledávat. Když zkontrolovala sériové číslo, uvědomila si že jde o kus dřeva z takzvané Královniny síně.

Lost artefact from Great Pyramid of Giza found in cigar box in Aberdeen https://t.co/4UiGe4uZwk