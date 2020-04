Nosíte kontaktní čočky? Během pandemie covid-19 je odložte, radí experti

Uživatelé kontaktních čoček se průměrně dotýkají svých očí dvakrát denně kvůli aplikaci kontaktních čoček nebo jejich vyjmutí a díky tomu se dotýkají i více svého obličeje, říká Thomas Steinemann, mluvčí American Academy of Ophthalmology. „Někteří lidé nedbají na hygienu a třeba si zapomenou umýt ruce,“ řekl Steinemann a dodal, že větší pravděpodobnost infikování virem SARS-CoV-2 je ústy nebo nosem, ale brýle mohou poskytnout o něco lepší ochranu před částicemi viru ve vzduchu.

Zprávy o příznacích onemocnění covid-19 uvádějí, že až 3 % lidí měla také zánět spojivek. Vzhledem k pandemii covid-19 American Academy of Ophthalmology považuje za nezbytné, aby všichni oftalmologové okamžitě přestali poskytovat jinou péči než urgentní. „Toto je existenční krize. My jako lékaři na ni musíme reagovat a podporovat naše kolegy. Buďte v bezpečí,“ prohlásila American Academy of Ophthalmology. Nově publikovaná studie ale nepotvrdila, že by virus SARS-CoV-2 mohl být vylučován slzami, žádný z účastníků studie ani neměl zánět spojivek, uvádí CNN.

Podle Steinemanna není důvod k panice, pokud máte červené oko. SARS-CoV-2 je jedním z mnoha virů, které napadají naše oči a způsobují zánět spojivek. „Existuje spousta organismů, které snadno napadnou spojivku anebo se můžou přichytit na kontaktní čočky“, řekl Steinemann.

Červené oči mohou být znakem alergie, ale pokud začervenání očí doprovází i kašel a horečka, může to být příznak onemocnění covid-19. Podle Steinemanna není vhodná doba na podráždění rohovky díky kontaktním čočkám, ale pokud se jich nechcete vzdát, Steinemann radí pokaždé si umýt ruce, nedotýkat se tváře, a hlavně si své kontaktní čočky dezinfikovat.