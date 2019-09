Novodobé hajlování? Extremisté převzali nový symbol, používá ho celý svět

Značka OK s prstem a palcem je všeobecně známa tím, že je všechno v pořádku. Podle odborníků ADL by měla sloužit jako past na média nebo lidi s liberálními ideály, protože by vypadaly směšně za odsouzení takového neškodného znamení.

V roce 2019 však toto znamení přijali někteří nacionalisté, napsal server CNN. Paradoxem je, že symbol je hojně používán lidmi po celém světě a vyjadřuje, že je vše v pořádku.

"Zdá se, že však někteří opustili ironický nebo satirický záměr za původní trollingovou kampaní a použili tento symbol jako upřímný výraz bílé nadvlády," uvedla ADL ve své zprávě.

Jejich odborníci poukazují na australského extrémistu Brentona Tarranta, který je obviněn z masakru 51 lidí ve dvou novozélandských mešitách. Tarrant byl zobrazen se symbolem OK během vystoupení v soudní síni brzy po jeho zatčení. Tarrant trval na tom, že není vinen.

"Jsme přesvědčení, že veřejnost musí být plně informována o významu těchto symbolů, které mohou sloužit jako první varovný signál přítomnosti násilníků v komunitě nebo škole," uvedl generální ředitel ADL Jonathan Greenblatt pro CNN.