Paul McCartney, Lady Gaga nebo Elton John. Popové hvězdy uspořádají megakoncert pro WHO

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V boji proti koronavirové pandemii odehrají hvězdy světové populární hudby 18. dubna velký dobročinný koncert vysílaný televizemi i sociálními sítěmi. Do projektu One World together at home (Jeden svět společně doma), jehož cílem je vybrat peníze do fondu Světové zdravotnické organizace (WHO), se zapojí slavní zpěváci a hudebníci jako Lady Gaga, Alanis Morissetteová, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder nebo Lang Lang.