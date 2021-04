Podpora růstu a dokonalého vzhledu vlasů: Vsaďte na kvalitní kolagen

Kdy je ještě vypadávání vlasů běžnou záležitostí?

Spousta lidí se ptá na to, jak se pozná, že je padání vlasů standardní záležitostí. Dermatologové hovoří o tom, že v momentu, kdy denně vypadává maximálně 100 vlasů. Už jste je ale někdy zkoušeli počítat? Jde samozřejmě o nesmysl. To by se člověk jednak nedopočítal a jednak nedostal k žádným relevantním výsledkům. I proto je zapotřebí řídit se spíše vlastním selským rozumem. Na pozoru byste se měli mít zejména tehdy, když:

- vlasy vypadávají po pramenech,

- pokožka hlavy citelně řídne,

- hřeben je doslova přeplněná vypadnuvšími vlasy,

- začínají se tvořit lysiny a kouty,

- neustále se ucpává odtok ve vaně či sprchovém koutu.

V takovémto případě se může jednat o docela velké nepřirozené potíže. Jinak je zapotřebí také počítat s tím, že se hodně zvyšuje padání vlasů při kojení. Tady se zpravidla jedná o přirozený jev.

Na vině může být nedostatek kolagenu

Každý stárneme, někdy si to nechceme nebo nedokážeme přiznat, ale je to tak. Postupem času dochází mimo jiné také k tomu, že se zhoršuje stav pokožky a vlasů. Zkrátka zjistíte, že už nejde jenom o vypadávání vlasů na jaře a že vaše pokožka doznává negativních změn. Vašemu tělu začne chybět kolagen. Právě on se jednak přestane tvořit a aminokyseliny v něm obsažené tak logicky nebudou vyživovat vlasy. To ale nebude jediný problém. Vždyť kolagen je považován za jakési přirozené lepidlo v buňkách jednotlivých tkání. V dětství máme kolagenu dostatečné množství, nicméně pak se každým rokem snižuje míra jeho produkce o 1,5 %. Okolo čtyřicátého roku věku se už kolagen přestává tvořit úplně. Je tedy vhodné tuto látku tělu dodávat, a to v co možná nejvyšší kvalitě.

Kvalitní kolagen s prověřenými účinky

Na trhu se nachází spousta produktů obsahujících kolagen. Vsadit se ale vyplatí na osvědčenou, a především spokojenými uživateli prověřenou značku. Výbornou volbou nejen při padání vlasů je bezesporu Inca Collagen. Jedná se o hydrolyzovaný kolagen ve formě prášku. Jednoduše prášek rozmícháte v džusu, vodě nebo jakékoli jiné pitné tekutině a vypijete. Přes trávicí trakt následně zamíří až do krevního oběhu. Inca Collagen je ověřený český kolagen, který je na tuzemském trhu již 6 let. O jeho vysoké kvalitě se mohlo přesvědčit více než 100 000 spokojených zákazníků.

Podpora růstu a dokonalého vzhledu vlasů: Vsaďte na kvalitní kolagen | foto: shutterstock.com

Jak pomůže kolagen vlasům?

Především je schopen dodat vlasům potřebnou výživu. Ty jsou pak mnohem silnější a dojde ke snížení jejich vypadávání. Jinak také díky kolagenu dokážou vlasy růst mnohem rychleji, nedochází k jejich lámání a třepení. Vlasový cyklus je tak efektivně optimalizován. samozřejmostí je také efektivnější regenerace vlasů. Ty budou lesklé a pevné.