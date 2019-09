Používáte deodorant? Podle expertky určitě špatně. Prozradila lepší trik

Dermatoložka, která se proslavila na televizních obrazovkách jako Doktorka Pimple Popper, tvrdí, že velká část lidí používá deodoranty úplně špatně. Podle ní se totiž nemají aplikovat ráno poté, co se člověk probudí, ale úplně jindy.

Podle dermatoložky je totiž večer tou nejlepší dobou, kdy jej použít. Princip je podle odbornice prostý. Potní žlázy jsou totiž během spánku aktivnější než přes den, a proto je účinek deodorantu efektivnější. Pokud tedy používáte přípravky s 24 hodinovou ochranou, je nejlepší je aplikovat den předem ne jdete do postele.

Jiní experti upozorňují, že čím déle budete bez deodorantu, tím více potu se nahromadí na vaší kůži. Deodoranty jsou nejúčinnější, když se aplikují na čistou pokožku, proto byste si měli dát deodorant, jakmile se osprchujete.

Má to ale háček – podle dermatoložky Ellen Marmurové je chyba používat deodoranty či antiperspiranty hned potom, co vylezete ze sprchy. Antiperspiranty jsou nejúčinnější při aplikaci na suchou pokožku. Pokud je povrch kůže vlhký, k chemické reakci dochází na vnějších vrstvách kůže, spíše než uvnitř pórů, kde je to nejvíce třeba.

Deodorant nikdy nevydrží tak dlouho, jak potřebujete. To už zažil každý z nás. Proto se vyplatí před odchodem z domu nanést novou vrstvu. Tak jako po sprše, je třeba si utřít část těla, kam už jste deodorant nanášeli, abyste se zbavili starého potu a staré vrstvy deodorantu.