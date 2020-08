Před 250 lety se narodil Jean de Carro. Průkopník očkování proti neštovicím žil i v Čechách

Jean de Carro přišel na svět osmého srpnového dne roku 1770 v Ženevě. V tomto městě žil celé dětství, po absolvování místního gymnázia se rozhodl studovat medicínu na univerzitě v Edinburgu, která byla tehdy úrovní lékařského vzdělání vyhlášená. V červnu roku 1793 zde studium úspěšně dokončil a ještě téhož roku se přesunul do Vídně, kde působil jako lékař v nemocnicích a o tři roky později zde mohl zahájit samostatnou lékařskou praxi, protože úspěšně absolvoval zkoušky na místní lékařské fakultě. Ve Vídni si také našel nevěstu, Marii Annu Kurzbeckovou, se kterou měl později celkem dvě děti. Díky této ženě se lékař seznámil s hudebním skladatelem Josephem Haydnem, který se přátelil s její sestrou, nadanou pianistkou Madlenou Kurzbeckovou. Manželství však trvalo pouhé čtyři roky, na začátku roku 1800 mladá Marie Anna podlehla tuberkulóze. Jean de Carro se pak oženil ještě dvakrát, i jeho druhá žena ovšem zemřela nedlouho po sňatku a v mladém věku.

Jean de Carro je známý především jako průkopník a propagátor očkování proti neštovicím v kontinentální Evropě. S objevením vakcíny proti této nemoci je spojován britský lékař Edward Jenner, který o tomto úspěchu na poli medicíny napsal poprvé v roce 1798. Zanedlouho poté tato zpráva zaujala Jeana, a proto se na britského lékaře obrátil s prosbou o zaslání jeho studie i očkovací látky. Bylo mu vyhověno, a tak mohl začít látku testovat a šířit v pevninské Evropě. Za to byl císařem Františkem I. povýšen do rytířského stavu. Lékaři si mezi sebou často dopisovali a zřejmě se stali i přáteli, což může dosvědčovat stříbrná tabatěrka s věnováním, kterou Jenner zaslal Carrovi. Tato tabatěrka je uložena v Národním muzeu v Praze, a to ne náhodou. V Čechách totiž Jean de Carro prožil část svého života.

Lékaře do Čech, konkrétně do Karlových Varů, přivedly zdravotní problémy. Jean de Carro totiž trpěl dnou, pásovým oparem a silnými bolestmi. Na doporučení svých přátel proto odjel do lázní v Karlových Varech, kde mu měly místní léčivé prameny od těchto potíží pomoci. A to se také stalo. Sám lékař si o svém léčebném pobytu zapsal: „V roce 1826 mě přinutily bolestivé nemoci arthritis a herpes, které vypukly současně, obrátiti se do Karlových Var. Rychlost a nemilosrdnost reakce vyvolané jejich vodami a úplné vyléčení, které následovalo, mi vtisklo důvěru a úctu k lázním Karla IV. Měl jsem to štěstí, že současně s chorobami jsem se zbavil své krátkozrakosti, která mě nutila, abych nosil po třináct roků brýle při čtení a psaní.“ Lázeňské město si Jean zamiloval a rozhodl se zde zůstat i po skončení léčby. Až do roku 1857, tedy do své smrti, zde byl lázeňským lékařem a pomáhal svým pacientům překonat bolesti, kterými sám trpěl.

V Čechách se Jean de Carro seznámil s celou řadou významných osobností dané doby, například s Josefem Dobrovským, Františkem Palackým, Josefem Jungmannem, Václavem Hankou, Klemensem Metternichem nebo vévodkyní Zaháňskou. V Karlových Varech lékař dne 12. března 1857 zemřel, jeho hrob se nachází v Mozartových sadech. Na jeho jméno ve městě narazíte na několika místech – jmenuje se po něm park, lávka nebo hotel.