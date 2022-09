Předchůdkyně Alžběty II. Jaké byly její maminka, babička a prababička?

Královna matka

Maminka královny Alžběty II. se jmenovala Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon. Na svět přišla čtvrtého srpnového dne roku 1900 do skotské aristokratické rodiny Bowes-Lyon. Jejím rodištěm byl hrad Glamis, jehož základy pocházejí již z 11. století. Sídlo se stalo kulisou slavnému dramatikovi Williamu Shakespearovi pro dějiště tragédie Macbeth.

Elizabeth žila poměrně nenápadným životem do roku 1923, kdy se provdala za vévodu z Yorku Alberta, druhorozeného syna krále Jiřího V. Údajně si člena královské rodiny zprvu vůbec nechtěla vzít a dokonce dvakrát mu odpověděla na žádost o roku „ne“. Po dvou letech dvoření a nadbíhání nakonec Elizabeth se svatbou souhlasila. Manželé tehdy nečekali, že by se někdy stali královským párem. V roce 1936 se to však stalo skutečností, když se král Eduard VIII. vzdal vlády, aby se mohl oženit s dvakrát rozvedenou ženou Wallis Simpson.

Albert se tak stal králem a přijal jméno Jiří VI. Na královskou funkci se necítil být připraven a dlouho se rozmýšlel, zda ji vůbec přijme. Jeho manželka ho však již od počátku velice podporovala a za všech okolností stála věrně po jeho boku. Albert měl například obavy z veřejných projevů kvůli svému handicapu, koktání. Elizabeth mu proto sehnala výborného odborníka na vady řeči, který králi pomohl nejrůznějšími řečovými cvičeními problém s mluvením překonat.

Stejnou oporou byla svému manželovi Elizabeth také po celou náročnou dobu druhé světové války. Tehdy rovněž velmi povzbudila celý národ, když zůstala v Londýně i v čase jeho bombardování. Ne náhodou ji Adolf Hitler nazval jako „nejnebezpečnější ženu Evropy“. V Británii se mezitím o královně začalo hovořit jako o neskutečně silné ženě, což ještě zesílilo, když král a její milovaný manžel v pouhých 56 letech náhle zemřel.

Alžběta, královna matka, zemřela dne 30. března 2002 ve věku požehnaných 101 let.

Marie z Tecku

Babičkou Alžběty II. byla Marie z Tecku. Narodila se 26. května 1867 v londýnském Kensingtonském paláci jako nejstarší dítě aristokratů Františka z Tecku a Marie Adelaid z Cambridge. Ta byla vnučkou britského krále Jiřího III. Marie z Tecku se původně měla provdat za svého vzdáleného příbuzného Alberta Viktora, nejstaršího potomka prince z Walesu. Tento sňatek naplánovala královna Viktorie, která doufala, že pevná a konzervativní Marie usměrní jejího temperamentního vnuka Alberta. Ten však brzy po zásnubách zemřel, a Marie si tak měla vzít jeho bratra Jiřího. Jiří se do ní prý velmi zamiloval a po celou dobu vztahu jí psal romantické dopisy plné vyznání lásky v časech, kdy pobýval mimo Anglii.

Marie z Tecku se musela během života vyrovnat s mnoha nepříjemnými situacemi, například když její syn vůbec poprvé v britské historii abdikoval kvůli dvakrát rozvedené Američance nebo s vážnou nemocí a brzkým úmrtím potomka.

Marie Adelaida z Cambridge

Matkou Marie z Tucku a prababičkou Alžběty II. byla Marie Adelaida z Cambridge. Pocházela z německého Hannoveru, kde strávila dětství. Její sestřenicí byla královna Viktorie. Sama Marie, ač měla původ ve významných šlechtických rodinách, žila velmi nenápadně až přehlíženě. Dlouho zůstávala svobodná, ještě ve 30 letech o ní nikdo nejevil zájem, na což tehdejší společnost pohlížela s nelibostí. Kvůli tomu a své postavě se stala i terčem posměšků a přezdívalo se jí „tlustá Marie“. Nadváha, špatná finanční situace i věk se staly překážkou při hledání ženicha. Nakonec se přeci jen našel vhodný muž královské krve, a to František z Tecku. Pár nikdy neusedl na královský trůn, celý život ho ale pojil úzký vztah s královnou Viktorií, která ho mnohdy finančně podporovala. Poskytla jim i sídlo k bydlení a mnohdy platila za svou příbuznou dluhy. Marie s Františkem totiž žili přepychovým životem, aniž by na to měli peníze. Marie si prý velmi ráda a často dopřávala dobré a drahé jídlo a utrácela za luxusní šaty. Kvůli zadlužení byla nucena se svým manželem na nějaký čas utéct z Anglie. Ke konci života se však dokázala uskromnit a dokonce začala významně podporovat charitu.