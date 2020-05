Představitel Gluma čte živě celého Hobita, chce získat peníze na boj s koronavirem

Sledovat snahu šestapadesátiletého Serkise může na crowdfundingovém serveru GoFundMe každý. Do příběhu o několika stech stranách se herec ponořil v 11:00 SELČ a spolu s hobitem Bilbem Pytlíkem bude jeho dobrodružství nejspíš prožívat až do noci.

Vybrané peníze půjdou na pomoc britskému zdravotnímu systému NHS a charitativní organizaci Best Beginnings, která pomáhá rodinám s čerstvě narozenými dětmi. Cílem je částka 100.000 liber (tři miliony Kč).

Jestli Serkis bude při čtení napodobovat specifický hlasový projev jeskynního tvora Gluma, který jej charakterizoval ve filmech, bude překvapení. Už předem ale herec řekl, že se nebude snažit opisovat interpretaci, kterou na plátně vytvořili herci Ian McKellen jako čaroděj Gandalf a Martin Freeman v roli hobita Pytlíka.

"Nebude to suché čtení, bude to živé a jsem si jistý, že tam bude spousta přeřeknutí a klopýtnutí. Není to nahrávka, takže se nepůjde vrátit zpátky a něco opravit, bude to naživo a když přijde kočka a skočí na stůl, tak tam prostě bude," dodal Serkis.