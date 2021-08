Pro řadu seniorů byl při lockdownu virtuální kontakt horší než žádný

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Mnoho lidí nad 60 let se při virtuálních kontaktech za pandemie cítilo osamělejších a ve větších depresích, než když nebyli s nikým v žádném kontaktu. Zjistila to nová studie, o které informoval zpravodajský server The Guardian.