Podivný fenomén. Proč máme sny o rozbitém mobilu?

Pro telefon jsou tu však bohužel šance na přežití často mizivé. Přehlcen zprávami, sražen náhlým pohybem na zem, to vše se děje ve snu, aniž by člověk po probuzení věděl, jak je to možné. Napsal o tom francouzský deník Le Figaro.

Zazvoní a my hned reagujeme. Jestliže ho někdy ztratíme, zmocní se nás panika. Podle psychoanalytika Michaela Story se náš mobil podobá plyšové hračce. "Stejně jako má kožíšek nahradit mateřskou něhu, tak i mobilní telefon v podstatě představuje vztah ke druhému," říká expert. To by částečně vysvětlovalo náš citový vztah k malému elektronickému přístroji.

Po celý den je tento přístroj svědkem veškeré naší komunikace s ostatními smrtelníky prostřednictvím telefonování, SMS, mailů a sociálních sítí. Naše podvědomí nezůstává pozadu a připomíná nám ho v noci. "Jestliže jsme měli s někým spor, dozvěděli jsme se špatnou zprávu nebo jsme se rozešli s přítelem, může se ve snu telefon rozbít. To ukazuje na nejednoznačnost citového vztahu, který nás spojuje s druhým," uvádí psychoanalytik.

V případě, kdy se vás konverzace a city ke druhému dotýkají a zraňují vás, působí sen jako varování. "Rozbitý přístroj symbolizuje v některých případech důsledky nezdravého vztahu, který nás neuspokojuje," zdůrazňuje terapeutka Christiane Riedelová. A tento scénář neplatí jen pro osoby nám blízké. Dokonalý neznámý, kterého jsme potkali na sociálních sítích, nás může znepokojit nějakou fotografií. "Nevyžádaná fotografie, například genitálií, může být obětí prožívána jako cosi pokořujícího až znásilňujícího," uvádí Michael Stora. "Osoba spojí toto trauma s mobilem a může se jí zdát, jak jím ve zlosti praští o zem nebo ho znechuceně odhodí," dodává.

Další funkce chytrého telefonu spočívá v tom, že je schopen zaznamenávat naše osobní údaje: fotografie, zprávy, maily, čísla nebo poznámky. "Ve Spojených státech se hovoří o self-object, jinak řečeno o předmětu, který představuje prodloužení nás samotných," říká Michael Stora.

Telefon je podle něj jakýmsi způsobem "vrytý" do naší duše, svědčí o naší historii, o našich radostech a strastech, touhách i frustraci. "Jestliže jsme za dne pocítili touhu uspořádat večírek nebo jsme dostali chuť na čokoládu, pak nám rozbitý telefon signalizuje, že dost neposloucháme svou intuici, svá vnitřní hnutí," ujišťuje Christiane Riedelová.

Možná se vám už stalo, že jste díky jeho designu, velké obrazovce, kvalitě fotografií a mnohostí voleb cítili na svůj mobil hrdost. "Někteří lidé, včetně žen, mluví o svém telefonu, jakoby mluvili o svém falu," říká Stora. "Přístroj ztělesňuje moc nad sebou a nad druhými. S radostí ho kontrolujeme, poslouchá nás na slovo. Když nám ve snu spadne na zem, tato moc slábne. Situace se nám vymyká z rukou a to nás činí nešťastnými," vysvětluje.

U osob postižených syndromem digitálního vyhoření je tomu zcela naopak. "Vztah k ostatním prostřednictvím obrazovky je vrhá do napětí a stresu, že si téměř přejí, aby jim mobil vypadl z rukou," konstatuje Michael Stora. "To, že tuto představu konkretizují ve snu, je nakonec osvobozuje," dodává Christiane Riedelová. A doufejme, že je to i vede k tomu, aby nebyli na přístroji tolik závislí.