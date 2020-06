Rakovina prostaty se dá odhalit včas díky fúzní perinální biopsii. Jak vyšetření probíhá?

Potíže při močení, časté chození na toaletu, později také nechuť k jídlu, hubnutí, únava... To vše patří k projevům karcinomu prostaty, který patří k nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů a postihuje zejména starší část populace, ale nevyhýbá se ani mužům kolem 50 let věku.

Častokrát navíc nemusí být patrné žádné příznaky. Předpokládá se, že každý rok si tuto diagnózu vyslechne přes 7500 mužů. Z toho polovina bude léčena pro nádor lokalizovaný na prostatu, necelá tisícovka pacientů podstoupí léčbu pro lokálně pokročilý nádor, tj. když částečně roste mimo prostatu.

Přes 700 pacientů bude léčeno pro nově zjištěný metastatický karcinom prostaty, což znamená, že již postihuje vzdálené orgány. Obvykle metastázuje do kostí a způsobuje bolesti zad, kyčlí a končetin. Díky včasné diagnóze však lze těmto komplikacím předejít a zachytit ložisko dříve, než se začne šířit. K tomu přispívá i nová metoda zvaná fúzní perinální biopsie prostaty.

Šetrnější metoda umožňuje detekovat i velmi malá ložiska

Aby se včas odhalilo zhoubné bujení prostaty, doporučují se preventivní návštěvy urologie mužům již od 45 let, ostražití by měli být zejména ti, u nichž se objevil tento typ nádoru v rodině, tam je doporučována prevence již od 40 let věku. Padesátníci a starší by měli k urologovi docházet každý rok, anebo alespoň podstupovat prevenci u svého praktického lékaře. Podezření na karcinom prostaty může urolog pojmout na základě takzvaného palpačního vyšetření prostaty skrze konečník. Dalším ukazatelem mohou být vysoké hladiny PSA (prostatický specifický antigen) v krvi.

V případě podezření na nádor se obvykle přistupuje k biopsii, tedy odebrání vzorků z prostaty, a to rovněž přes konečník. Nicméně ani negativní biopsie nevylučuje přítomnost nádoru a při přetrvávání podezření je nutné biopsii opakovat.

Nová metoda fúzní perineální biopsie za pomoci německé technologie BiopSEE firmy MedCom však představuje přesnější a šetrnější způsob vyšetření. Systém je vybaven naváděcím zařízením, které umožňuje přístup přes hráz, což je prostor tvořený svaly mezi konečníkem a varlaty. Magnetická rezonance ozřejmí podezřelé ložisko a vytvořený obraz se následně propojí s ultrazvukem. Tím, že program spojí oba tyto obrazy, je možné přesněji zacílit patologická ložiska a provést rychlý, cílený a bezpečný odběr.

„Odpadají tím nepříjemná opakovaná vyšetření a odběry naslepo, ale především velká psychická zátěž s ohledem na dlouhodobou nejistotu. Oproti běžným vyšetřením se tak zvyšuje možnost záchytu i velmi malých ložisek. Fúzní perineální biopsie navíc umožňuje dřívější záchyt karcinomu, který běžně není vidět,“ vysvětluje MUDr. Josef Stolz, MBA, primář pražské urologické kliniky UroKlinikum, která je jedním z prvních ambulantních zařízení v České republice, které fúzní perineální biopsii provádí.

Jak vyšetření probíhá?

Předoperační vyšetření praktickým lékařem není k výkonu potřeba, zákrok probíhá ambulantně a pacient může ještě týž den odejít domů. „Fúzní perinální biopsii prostaty provádíme po předchozí přípravě v lokální anestezii a inhalační anestezii Entonoxem. Pacient zůstává 30 minut v klidové zóně a poté může odejít domů. Pro vyšetření je nutné vyprázdnění konečníku glycerínovým čípkem a antibiotická prevence infekce. V případě, že pacient užívá léky na ředění krve, je nutno vysadit 5 dní předem, eventuelně se musí poradit se svým ošetřujícím lékařem,“ popisuje průběh vyšetření MUDr. Monika Purmová, FEBU z pražské urologické kliniky UroKlinikum.

Příprava k fúzní perineální biopsii je asi 15 min, samotný odběr vzorků trvá přibližně 10 minut. „Doporučujeme 2 až 3 dny klidovější režim a zvýšit příjem tekutin na 2 litry,“ doplňuje uroložka Purmová. Obvykle do 10 až 14 dní je znám

výsledek histopatologického rozboru odebrané prostatické tkáně a na základě tohoto nálezu je naplánován další postup a možnosti terapie.

Neodkládejte vyšetření kvůli koronaviru

Péči o zdraví by muži neměli zanedbávat ani v současné době, kdy se kvůli obavám z koronaviru mnozí vyhýbají návštěvám ordinací urologů. Právě odkládání vyšetření však může mít fatální následky.

„Děláme maximum pro to, abychom rizika přenosu viru minimalizovali, používáme ochranné pomůcky, snažíme se využívat nejmodernějších možností desinfekce a pochopitelně organizujeme naši práci tak, abychom omezili kontakt mezi pacienty na minimum,“ říká profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc., hlavní lékař UroKlinikum, a ubezpečuje, že vyšetření na jejich klinice probíhají v současnosti bez omezení a dlouhých čekacích dob.