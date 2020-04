Reality show dostaly v době koronaviru nový rozměr. Soutěžící o pandemii mnohdy netušili

Reality show Big Brother, která původně vznikla v Nizozemsku, je populární po celém světě, včetně zemí, které v současné době bojují s virem SARS-CoV-2. Německo, Švédsko a Kanada poskytli svým soutěžícím pouze omezené informace ohledně nebezpečí, kteří byli za zdmi vily izolováni od okolního světa.

Soutěžící netušili, jak velký dopad má pandemie na celý svět. Zatímco tyto tři země reality show ukončily dříve, Kanada dokonce výhru věnovala charitě, tak v jedné zemi reality show stále pokračuje.

Big Brother v Brazílii je v plném proudu. Stále jsou ve vile tři soutěžící, kteří 20. ledna vstoupili do vily a dobrovolně se vystavili izolaci od okolního světa. První případ onemocnění COVID-19 byl v Brazílii potvrzen 25. února, ale soutěžící ještě před čtyřmi týdny neměli tušení o tom, jak se svět v důsledku pandemie změnil. Reality show pokračuje s vyšším důrazem na hygienu a soutěžící jsou pod dohledem lékařů.

Finále se bude konat 27. dubna, o čtyři dny později, než byl původní plán. BBC uvádí, že epizoda, která byla vysílána na konci března získala rekordních 1,5 miliardu hlasů, protože diváci mohou hlasovat víckrát. Sledovanost byla 55 % v Rio de Janeiro a 51 % v São Paulu. Podle generálního ředitele Rodriga Dourada dostala soutěž „nový význam“ v důsledku celosvětové karantény.

Netflix uvedl na trh svou vlastní reality show, která se v současné době drží v desítce nejlepších na Netflixu. Reality show s názvem Too Hot to Handle je forma sociálního experimentu, kde se soutěžící snaží mít sociální distanc, aby se pokusili nalézt hlubší spojení ve vztahu.

Skupina mladých lidí je vyslána na tropický ostrov a jsou vybízeni k nalezení partnera. Háček však spočívá v tom, že soutěžící nesmí mít žádný fyzický kontakt a pokud pravidla poruší, automaticky jsou strženy peníze z výhry 100 000 dolarů. Cílem této soutěže je, jestli jsou dnešní mladí lidé schopni vytvářet hlubší vztahy bez sexu.

V době celosvětové karantény to vypadá, že nás reality show jako Big brother nebo Too Hot to Handle přitahují více než obvykle. Tanya Herecková, která je spoluzakladatelkou Anglia Research Center v Media & Culture (ARC Media), které propaguje výzkum v oblasti filmu a médií, kulturní teorie a kultury digitální sítě uvedla, že „Pro lidi je fascinující sledovat pořady o lidských interakcích v době, kdy jsme nuceni dodržovat ochranná opatření“.

Podle analytiků ve Velké Británii je o 30 % vyšší sledovanost televize než v loňském roce. Poslední týden v březnu byla průměrná doba sledování televize 3 hodiny a 46 minut denně. Je to o 53 minut více než ve stejnou dobu v loňském roce. V USA reality show jako Americký Idol zvýšil svoji sledovanost o 30 % a HBO hlásí o 20 % větší sledovanost než v minulém roce.

Podle Horeckové nebude dlouho trvat a na obrazovkách uvidíme novou reality show spojenou s pandemií. „Příští řada seriálů v žánru reality show bude v duchu randění na dálku ve věku pandemie pomocí Tindru“, dodala.