Ředitel křesťanské školy se na celé čáře vysmál Gretě

Ředitel Rodney Lynn napsal dopis žákům a rodičům 26. září. Nehovořil o Grete Thunbergové jménem, ale zmínil se o holčičce ze Skandinávie, která propagovala „doomsday waffle talk“.

V dopise prosil své studenty, aby věřili Bohu a ne předpovědi malé holčičky. "Nikdo neví, kdy bude konec světa. Ježíš řekl, že o tom dni nebo hodině nikdo neví. Budoucnost je v rukou Božích, ne v předpovědích malé dívky a falešných proroků, “ napsal Lynn.

Dopis byl zveřejněn ve stejném týdnu, kdy Greta vášnivě promluvila v OSN v New Yorku. Vyčítala světovým vůdcům, že nepřijali důrazná opatření v boji proti změně klimatu. Na pozvání Thunbergové se mladí lidé po celém světě vydali do ulic, aby požadovali důraznější opatření v oblasti změny klimatu, napsal server News. Lynn ve svém dopise jejich jednání zpochybnil. „Můžete vynechat školu. V ulicích držet kus lepenky a vyzývat vládu, aby udělala něco, aby se to všechno nedělo, opravdu?“ reagoval.

Dopis pana Lynna se setkal s odporem. Skupina Coffs Coast Climate Action Group napsala na Facebooku, že se jim nelíbí silná slova ředitele školy Coffs Harbour.

Další duchovní Dr. Greg Jenks tvrdí, že názory Lynna jsou hrozným projevem křesťanství. "Myslím, že zpravodaj je primárně zaměřen spíše na rodiče než na děti, ale toto je pohled, který povzbuzuje lidi, aby nepřijali žádnou odpovědnost za péči o planetu," dodal.