Diskriminace? Romky chtěly nastoupit do autobusu, řidič jim zavřel dveře před nosem a odjel

Jsou zaznamenaný dva případy doložené videem a svědectvím, kdy řidiči této firmy nechtěli vzít romské cestující.

První případ byl na trase Košice - Moldava nad Bodvou, kde chtěla nastoupit paní s manželem a dětmi, řidič je odmítl vzít s tím, že kočárek do autobusu nevezme. „Jiný autobus nám přitom už nejel. To, jak se zachoval řidič autobusu, by snad odrovnalo i vás, byli jsme s manželem maximálně slušní. Snažili jsme se řidiči vysvětlit, zda bude potřeba kočárek složíme,“ napsala paní redakci PressTV.sk.

Řidič na celou situaci reagoval zavoláním policie, která nechala autobus odjet s tím, že poškozená rodina do něj nenastoupila. „Nakonec nám policisté řekli, abychom si šli stěžovat na dispečink, což jsme také udělali. A dokonce zvažujeme podat trestní oznámení na řidiče autobusu, protože máme vážné podezření, že v tomto případě šlo o diskriminaci,“ dodala pro PressTv.sk.

Firma Eurobus se vyjádřila pro server Romea. V něm píše, že řidič už měl ve vozidle jeden kočárek a dva kočárky podle jízdního řádu přepravovat nesmí. Policii zavolal, protože rodina neopustila na jeho výzvu autobus. Eurobus žádné řidičovo pochybení nevidí. Pochybení vidí u stěžovatelů, jelikož ti natáčeli řidiče na mobil bez jeho souhlasu. Firma nechává na řidiči, jestli kvůli tomu podá trestní oznámení.

Druhý případ popsal portálu romea.cz Štefan Polák. „Stál jsem na autobusovém nádraží ve Spišské Nové Vsi. Na vedlejší zastávce stáli Romové. Slyšel jsem, jak se ptají řidiče, proč je nechce vzít do autobusu. V té chvíli jsem vyndal mobil a začal to nahrávat.

Na tuto situaci zareagovala Eva Čermáková z Eurobusu. „Z videa není zřejmé, že cestující chtějí nastoupit do autobusu. Běžné je nastupování a vyřizování cestujících postupně. V úvodu videa je vidět, že při vyřizování cestujících řidičem další čekají na schůdcích za ním. Protože za poslední osobou nikdo nejevil zájem nastoupit do autobusu, řidič si myslel, že se fotí a že čekají na jiný spoj. Dosud nám od cestujících nedošla žádná stížnost na řidiče, že je nechtěl vzít," uvedla.

Video poukazuje na faktory, které stojí proti řidičovi. Svědek slyšel, že je řidič odmítl vzít do autobusu. Z videa je zřejmé, že řidič zavřel dveře, aniž by byla poslední cestující odbavena. Nereagoval na klepání do dveří a volání, a co nejrychleji odjel.

„V žádném případě neděláme mezi cestujícími rozdíly. Pokud by to tak bylo, tak do některých oblastí bychom jezdili poloprázdní. I přes skutečnost, že nevidíme pochybení ze strany řidičů, na výrobní poradě je důrazně poučíme, jak mají v takových situacích postupovat,“ dodává pro romea.cz Eva Čermáková.