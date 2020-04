Rozvody i posílení moci? Odborník prozradil, jak se zhorší život po koronaviru

Psycholog Jeroným Klimeš se obává, že na nás po skončení pandemie koronaviru čekají nemilá překvapení. Uvedl to pro Český rozhlas s tím, že nemoc codie-19 prolomí spoustu tabu v lidských svobodách.

"Vzduch se spíš zhustí," uvedl a dodal, že systém bude víc restriktivní a budou důvody, proč omezovat svobodu lidí a podnikatelů. "Čekám spíš, že koronavirus zvýší podíl státní moci na lidech. Čekám spíš zhoršení vztahů," myslí si.

Už nyní prý panují tendence, aby stát mohl víc zasahovat do občanských svobod. Jako příklad uvádí sledování člověka po mobilu v případě nákazy. To by dřív bylo nedovolené. "Myslím, že tohle tabu teď padne a tyhle ochranné mechanismy budou prolomeny," dodal.

Problémy ale pozoruje i v mezilidských vztazích. "Víme, že když lidi izolujeme od sebe a nemůžou komunikovat, tak po nějakém čase začnou být paranoidní. Někteří mi říkají, jak je ti ostatní nemají rádi a jak proti nim kujou pikle. A jsou hádky v rodinách," uvedl.

Na řadu lidí dopadá ponorková nemoc, protože jsou pořád spolu a špatnou vlastnost, která se dá vydržet půl hodiny denně, nyní druzí pociťují i několik hodin. "A to je opravdu na zabití," dodal psycholog.