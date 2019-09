SuperDálnice kolem celého světa? Rusko plánuje obří projekt TEPR

Projekt s názvem Trans-Eurasian Belt Development (TEPR) vyzývá k výstavbě hlavní silnice podél stávající trans-sibiřské železnice a nové sítě ropovodů a plynovodů. Jedná se o mezistátní projekt. „Projekt musí být založen na špičkových technologiích,“ řekl Yakunin.

Cesta by vedla přes celé Rusko a navazovala na stávající silniční systémy v západní Evropě a Asii. Vzdálenost mezi západními a východními hranicemi Ruska je zhruba 10 000 kilometrů. Cesta by pravděpodobně vstoupila na Aljašku severně od města Nome. Nejkratší vzdálenost mezi pevninským Ruskem a pevninou na Aljašce je přibližně 88 kilometrů, napsal server CNN.

Podle CNN by teoretická jízda z Londýna na Aljašku přes Moskvu mohla být asi 12 978 kilometrů. Asi 836 kilometrů bez silnic napříč pustým terénem odděluje Nome od nejbližší hlavní a silniční sítě ve Fairbanks. To je neoficiální konec Aljašské dálnice. Výlet z Londýna do New Yorku by měl být dlouhý vyčerpávajících 20 777 kilometrů.

Trans-sibiřská silnice by údajně stála biliony dolarů. Podle Yakunina by však masivní ekonomická návratnost více než vyrovnala tyto výdaje.

Trans-Eurasian Belt Development (1:27) | zdroj: YouTube

Portál MorotBlock sestavil trasu, aby ilustroval rozměr cesty automobilem z Londýna do New Yorku. Cesta začíná v centru Londýna a dále pokračuje přes Eurotunnel, Belgie, Nizozemsko do Berlína. V hlavním městě Německa by po dvanáct hodinové cestě a po 1 000 kilometrů došlo k přestávce.

Dále se přejde přes Polsko a Bělorusko až do Ruska. Z Berlína do Moskvy trvá cesta asi 20 hodin a je to téměř 2 000 kilometrů. Pokračuje se rusko-kazašskou hranicí, která je vzdálená 1 800 kilometrů od Moskvy.

Další státní hranicí, které se dotkneme, je Mongolština. Cesta vede dokonce do Jakutska, města považovaného za nejchladnější.

Odtud se jede do Ust-Nery. Až do této doby byl čas strávený na silnici 152 nepřetržitých hodin a 12 179,52 km. Z Ust-Nera do Inuitské vesnice Naukan nebylo možné najít zpevněnou cestu, kde by byl most. Po dalších 42 hodinách se konečně objevil most, který se překročí asi za hodinu a nakonec se dorazí do Spojených států amerických.

Konkrétně do města Wales, které nemá přímou cestu do New Yorku. Vzdálenost z Walesu do horkých pramenů Manley je 815 kilometrů. Po Kanadě a USA cestujeme dalších 74 hodin a 7 099 kilometrů daleko do města New York.