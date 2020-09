Smrtící lékořice. Muž zemřel v důsledku nadměrné konzumace cukrovinek

Sladké dřevo či pendrek, i tak je známá lékořice, jejíž výtažek glycyrrhizin se často používá k ochucení cukrovinek. Kromě sladkostí se kořen lékořice používá také k přípravě čajů a výluhů v lidovém léčitelství a v minulosti se používala také jako afrodiziakum.

Věděli jste

že název lékořice vychází z řeckého slova glycyrrhiza (γλυκύρριζα), což doslova znamená „sladký kořen“.

Již dříve jsme psali o nebezpečí, jež je spojené s nadměrnou konzumací lékořice či produktů s vysokým obsahem glycyrrhizinu, jež je v jejím kořenu zastoupen ve značné koncentraci. Kritickou dávkou jsou dvě unce lékořice, tedy zhruba 57 gramů, konzumované po dobu dvou týdnů.

Přírodní sladidlo a emulgátor glycyrrihzin zlepšuje vyplavování hormonů z nadledvinek, které zadržují sůl v těle a způsobují vyplavování draslíku z těla. To způsobuje zvýšení podílu sodíků v krvi a zvyšování krevního tlaku. V ojedinělých případech však předávkování glycyrrihzinem může vést až k arytmii a srdečnímu selhání. Stav však není trvalý, pokud přestaneme konzumovat lékořici, respektive glycyrrihzin, hladina draslíku a sodíku v krvi by se měla postupně vrátit do normálu.

O prvním zdokumentovaném případu, kdy nadměrná konzumace potravin obsahujících glycyrrihzin způsobila smrt člověka, informuje server Science Alert. Čtyřiapadesátiletý muž byl v restauraci, když začala lapat po dechu a třást se, načež upadl do bezvědomí.

Přivolaní lékaři indikovali, že muže postihla fibrilace komor, což je forma maligní arytmie, která je nejčastější příčinou náhlé srdeční smrti. Zdravotníci muži poskytli neodkladnou pomoc a poté, co opět nabyl vědomí jej transportovali do nemocnice.

Muži dostalo veškeré péče. Lékaři jej připojili na plicní ventilaci a zahájili léčbu, která měla navrátit hodnoty draslíku v krvi k normálu. Avšak muže se ani přes veškerou snahu lékařského personálu zachránit nepodařilo a druhého dne v nemocnici zemřel.

Na základě výpovědi rodiny lékaři zjistili, že pacient měl poněkud nezvyklé stravovací návyky. Kromě jednoho až dvou velkých balíčků cukrovinek totiž nezkonzumoval prakticky nic jiného. Svůj sladký jídelníček však před několika týdny změnil a místo ovocných sladkostí začal jíst černé lékořicové pendreky.

Nejedná se však o první případ, kdy lékořice způsobila život ohrožující potíže. V roce 2019 byl zdokumentován případ čtyřiaosmdesátiletého muže, jehož zvykem bylo vypít několik šálků domácího lékořicového čaje denně. Naštěstí pro něj však lékaři včas přišli to, že má nebezpečně zvýšený krevní tlak.

Pendreků se však nemusíte bát. Běžná konzumace lékořicových produktů nepředstavuje žádné výrazné nebezpečí.