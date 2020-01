Spor o plakát. Tina Turner vyhrála soud v Německu

Turnerová, která se narodila v USA, ale už delší dobu má švýcarské občanství, oslavila v listopadu 80. narozeniny. Právě na tento fakt poukázala DPA s tím, že osmdesátnice, které si ostatní mohou splést s třicetiletými, jsou šťastné ženy.

Na zmíněném plakátu je totiž mladá umělkyně Dorothea Fletcherová, známá pod přezdívkou Coco, která vystupuje jako dvojnice pěvecké legendy Turnerové. Kolik Fletcherové je, umělkyně tají, DPA její věk odhaduje na asi třicet let.

Zástupci skutečné Turnerové uváděli, že plakát jasně nezmiňuje, že na něm je vyfocena dvojnice, takže si kolemjdoucí mohou pomyslet, že na show nazvané po zpěvaččině velkém hitu Simply the Best opravdu Turnerová vystoupí.

Pořadatel u soudu tvrdil, že v Německu, Rakousku a Švýcarsku zorganizoval více než stovku vystoupení s dvojnicí Turnerové a že si zatím nikdo nestěžoval, že se na pódiu neobjevila skutečná zpěvačka. Podrobnosti o akci uvádí také web pořadatelské společnosti.

Soud konstatoval, že reklamy na koncerty či muzikály se těší uměleckým svobodám, ale v tomto případě plakát opravdu může vyvolat mylný dojem. To soud uznal již loni v říjnu, tehdy ale dal oběma stranám měsíc na to, aby se samy dohodly. Pokud by dohody zástupci společnosti a Turnerové nedosáhli, což se také stalo, přislíbil soud vynést v lednu verdikt. To dnes učinil.

Turnerová se stala populární v 60. letech díky písni A Fool in Love. Závratný úspěch jí ale přineslo album Private Dancer s hitem What's Love Got to Do with It z roku 1984. Turnerová tehdy změnila image a stylově se posunula od soulu a blues k popu. Následovaly další šlágry jako We Don't Need Another Hero, Simply the Best či Golden Eye. V roce 2013 se provdala za svého dlouholetého přítele, o 16 let mladšího německého hudebního producenta Erwina Bacha, a přijala švýcarské občanství.