Tajemná nemoc, která dodnes děsí vědce: Nesou za ni odpovědnost Češi?

"Jedno ráno se ulice zaplnily lidmi, kteří tančili. Bez únavy několik hodin, dní, pak kolabovali v divokých deliriích. Padali k zemi, vyčerpaní, naříkali, vzdychali, byli smrtelné agonii," popisuje takzvaný taneční mor Benjamin Gordon v knize Středověké a renesanční.

Po měsíci už tancovalo více než 400 osob. Lidé vypadali, jako kdyby byli v nějakém tranzu, mávali rukama, měli halucinace, křičeli a dělali zvířecí zvuky. Když už to organismus nevydržel, tak tanečníci smrti dostávali infarkt nebo mozkovou mrtvici.

Správa města doufala, že lidé se unaví a přestanou, a proto úředníci Štrasburku celou událost podpořili. Zřídili například zvláštní místo pro tančící a pronajali hudebníky. Podle církve byla to kletba sv. Vita, který seslal tuto nemoc na hříšníky, podle lékařů nemoc. Nikdo ale přesně nevěděl, co dělat.

Případ byl dopodrobna probádaný lékaři, kronikáři a kněžími. Štrasburk není jediným místem, kde došlo k takové epidemii tance smrti např. v Cáchách, ve Francii a Nizozemsku došlo ke stejné události - dohromady sedmkrát.

Dnes je tato masová hysterie známá jako „taneční mor” a v samotném Štrasburku pohltila více než 400 lidských životů. Historici ale dodnes netuší, co mohlo způsobit tuto epidemii tance smrti.

První teorií je mouka s paličkovicí. Druhou nějaké tajemné rituály. Třetí přepracovanost, nervy a stres. Mohlo jít o onemocnění způsobené námelem, které se projevuje mimo jiné i halucinacemi. Podle historika michiganské univerzity Johna Wallera byla posedlost tancem masovou psychózou vyvolanou stresem. Teorií je spousta.

A jedna sahá až do Česka. Lékařský historik Robert E. Bartholomew je kapacitou ve svém oboru a zřejmě nejuznávanějším historikem co se nemocí týče na světě. Ten tvrdí, že šlo o taneční rituály praktikované sektami poutníků, s tím, že mnoho skupin tehdy pocházelo z území dnešního Česka.

A právě Češi byli tehdy známí jako lidé popírající morálku, kteří oslavovali prostituci a sex. To, že se během tance lidé vysvlékali a vypadali jako by sváděli okolí, tak do teorie také zapadá. Jestli je ale pravdivá asi už nikdy nikdo nezjistí.