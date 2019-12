Tohle by nemělo existovat: Je londýnské kladivo staré miliony let?

Ačkoliv to zní divně, tak předmět pojící se s hlavním městem ostrovního království z něj vůbec nepochází. Londýn leží totiž také v americkém státě Texas, v okresu Kimble. Zde se ve druhé polovině 30. let 20. století podařilo jednomu farmáři objevit něco, co dodnes zaměstnává vědeckou veřejnost. Všechno se stalo v roce 1936, kdy se zmiňovaný rančer Max Han procházel se svojí manželkou v blízkosti řeky Red Creek. Jeho pozornost upoutal nestandardní útvar ve skále. Když se k němu přiblížil, došlo mu, že se z něj trčí dřevěná rukojeť. Protože ho to zaujalo, rozhodl se vzít si tento prazvláštní předmět domů.

Možná, že kdyby nebylo nešťastné náhody, kdy synovi manželů Hahnových Georgovi vypadl onen zvláštní artefakt z ruky, možná by se nikdy nikdo nedozvěděl, že se ve skutečnosti jednalo o klasické železné kladivo s dřevěným topůrkem ukryté v kameni. Jak už to s dětmi bývá, často sahají na věci, na které nemají. Prapodivný kámen měl být vystavený jako ozdoba domu rodiny Hahnových, ale všichni přeci dobře víme, že zakázané ovoce nejlépe chutná. Proto to také malému Georgovi nedalo a pro svojí dětskou hru si zvolil právě dnes už známé Londýnské kladivo.

První závěry vědeckého zkoumání šokovaly

Hahnovi si namísto, aby dali malému Georgovi na zadek, své tajemství nenechali pro sebe, a ihned ho rozšířili v celém městě. Zpočátku se potýkali s nezájmem svého okolí, neboť jim nikdo nevěřil. Události vzaly spád až v 80. letech, kdy si od Hahnových kladivo odkoupil kreacionista Carl Baugh, který jej okamžitě podrobil podrobnému vědeckému zkoumání. To se zaměřilo zejména na horninu, v níž bylo uloženo.

Výsledky byly přímo šokující, neboť odborníkům v oblasti geologie okamžitě došlo, že skála, do níž bylo kladivo vsazeno, vznikla pozvolným usazováním sedimentů, a to před více než 100 miliony let, tedy v prvohorách. Kromě toho bylo také zjištěno, že předmět byl původně zabalený do jakéhosi ochranného obalu, který byl s největší pravděpodobností z dřevěného nebo koženého materiálu. Z toho pak logicky vyvstala otázka, zda je vůbec možné, aby bylo kladivo takhle staré.

Hodně nezodpovězených otázek

Vědce závěry průzkumu velmi fascinují, neboť se rozcházejí s veškerými jejich dosavadními poznatky. Všechno totiž svědčí v neprospěch tvrzení, že Londýnské kladivo je starší než samotní dinosauři. Navíc analýze byla podrobená pouze hornina, nikoliv samotný předmět. Ta sice může být stará několik milionů let, ale dřevo by se těžko mohlo takto dochovat, protože se jedná o organický materiál. Lze tedy s jistotou říct, že kladivo s dřevěnou rukojetí mohlo přežít takhle dlouhou časovou éru?

Máme co do činění s novou záhadou, anebo se jedná o pouhou hříčku přírody?

Když se vědci rozhodli zaměřit nejen na horninu, nýbrž i na samotné kladivo, Carl Baugh jim ho odmítl vydat. Teprve až po delší době jim vyhověl z důvodu tlaku novinářů a veřejnosti. Výsledky testování měly opět za následek dalšího brouka v hlavě. Ukázalo se, že hlavici kladiva tvoří z 97 % čisté železo a zbytek chlór a síra. Co se týče stáří, tak to by odhadováno na cca 700 let. To by bylo i logické, neboť se svým tvarem velice podobá kladivům vyráběných v USA během 19. století. Možná by se konečně dalo mluvit o odpovědi na všechny otázky.

Podle geologů se totiž jedná o jakousi kuriózní hříčku přírody, které se říká konkreace, tedy soustředění minerálů a usazenin kolem určitého předmětu, tedy například i kladiva. Za splnění určitých podmínek je taktéž možné, že za velmi krátkou dobu spočívající v deseti až sto lety vytvoří pevnou horninu. Z tohoto důvodu lze skutečně s jistotou konstatovat, že se nejedná o další div světa, nýbrž o zvláštní geologický jev.