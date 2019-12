Tohle by nemělo existovat: Co jsou quimbayská letadla?

Tyto takzvané náboženské dekorace pocházející z dob Předkolumbovské Ameriky byly nalezeny v hrobkách tayronských indiánů v Quimbaye. Tayronové byli jednou z nejvyspělejších civilizací nového světa. Prosluli zejména svým tkalcovským uměním a výrobou vzácných klenotů, z nichž je většina vystavována v Muzeu zlata, v Bogotě.

Největší prosperity dosáhli přibližně 500 let před příchodem španělských kolonizátorů. Většina zlatých předmětů jejich výroby znázorňuje divokou zvěř, ptáky, ryby a hmyz. Některé jsou ale velmi neobvyklého tvaru a pro tehdejší Evropany neznalé výdobytků moderní doby bylo velmi obtížné je identifikovat. Z dnešního úhlu pohledu bychom ale mohli hovořit o nikoliv o živých tvorech, nýbrž o letadlech.

Božstvo, anebo skutečné vyobrazení letadel?

Je něco takového možné? Mohli Tayronové s něčím takovým skutečně přijít do styku, anebo se jedná o pouhopouhou náhodu? Někteří by mohli namítat, že se třeba pouze pokusili o vyobrazení nějakého Božstva. Ani ti největší skeptici by ale nemohli pochybovat, že přesně kopírují design moderních vojenských letadel.

Křídla těchto quimbayských artefaktů neboli letadel ve tvaru trojúhelníku se na první pohled seshora zdají být dokonale vodorovná, ale když se na ně podíváte ze strany, všimnete si, jak se pomalu stáčejí dolů. Něčím takovým disponovaly v 50. letech vojenské stíhačky a v 80. letech dokonce i kluzáky. Můžeme snad skutečně hovořit o tom, že jsme první civilizací na světě, která něco takového objevila?

Při pohledu na quimbayská zlatá letadla si nemůžeme nevšimnout, že na křídlech a ocasu je umístěno něco, co přesně odpovídá ovládacím prvkům moderních letadel elevonům, výškovým kormidlům a křidélkům, prostřednictvím nichž piloti kontrolují směr letu v horizontální i vertikální rovině. Je opět pouhou náhodou, že Tayronové na něco takového přišli?

Vidíme jenom to, co chceme vidět?

Je na výsost jasné, že se může jednat o výplod naší fantazie, kterému se říká pareidolie. Nejsou ojedinělé případy, kdy v oblacích vidíme různé věci - zvířata, stroje, duchy atd. Přitom se jedná jenom o něco, co vytvořila příroda, a co pouze chceme vidět nebo v některých případech i slyšet. Může tomu tak být i v případě quimbayských letadel? Nejednalo se opravdu jenom o vyobrazení Bohů kmene tayronských indiánů, totem či nějakého neobjeveného živočicha? Těžko říct!

Odpověď na tuto otázku se nicméně pokusili známý zoolog Ivan Senderson a pracovník New York Air Navigation Institute Dr. B. Poisley, konstruktér letadel Arthur Young a odborník v oblasti letectví J. Aldridge. Všichni byli zajedno, že zkoumané předměty spíš připomínají techniku než živého tvora. Tak jako tak byly ale zaznamenány určité nedostatky, které teorie o vyobrazení letadel vyvracejí.

Odpůrci paleoastronautiky například tvrdí, že pokud bychom v případě guimbayských artefaktů chtěli skutečně mluvit o modelech letadel, měli bychom je zkoumat víc dopodrobna. Pak by nám, kteří se zajímáme o letectví, skutečně nemohlo uniknout, že by křídla přeci jenom měla být více posunutá ke špičce letounu.

Z tohoto důvodu by se přeci jenom dalo spíše hovořit o tom, že se jednalo o výplod fantazie Tayronů. S největší pravděpodobností o Božstvo. Tak jako tak je to opět jedna z nevysvětlitelných záhad, která současnou vědu zaměstnává.