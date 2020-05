Úmrtní listy nepostihují důležitou věc, tvrdí odborníci. Jde o klimatické změny

— Autor: Adéla Soukupová / EuroZprávy.cz

Australská studie tvrdí, že lidé po celém světě umírají v důsledků klimatické krize, ale tento aspekt není zohledňován v úmrtních listech. Samotná Austrálie má pro úmrtí kvůli změně klimatických podmínek kolonku. Odborníci varují, že pokud by světové emise zůstaly stejné, do roku 2080 v Austrálii by se počet úmrtí zvýšil na čtyřnásobek, a to pouze kvůli lidské činnosti.