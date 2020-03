Úmrtnost pouze na Covid-19 je mizivá, tvrdí expert. Prozradil, proč nemá smysl vykupovat potraviny

Podle Jarčušky není všeobecná panika na místě. Lidé by také měli více dbát na zdravý rozum a neuchylovat se k neověřeným teoriím, které kolují internetem.

Na sociálních sítích se například objevují doporučení, že pití teplé vody nebo chlorového roztoku dokáže virus zastavit. Jak expert upozornil, je to nejen nesmyslné, ale pití chloru je navíc nebezpečné.

Odborník pro Nový čas také uvedl, že v případě pandemie by byl nedostatek spíše čerstvých potravin, hladomor ale kvůli koronaviru nehrozí.

"Samozřejmě, mít doma jisté zásoby jídla na kratší období má svůj význam. V případě objevení příznaků onemocnění totiž nemocný nemusí řešit běžné nákupy a šířit nákazu do okolí, a zdraví lidé se naopak mohou vyhnout veřejným místům s vyšším pohybem osob, mezi které patří i obchody," uvedl.

Karanténní opatření podle odborníka mají smysl zejména v menších městech a obcích. Zároveň ale upozornil, že téměř všechny oběti koronaviru měly různá chronická onemocnění, ať už kardiovaskulární, respirační nebo cukrovku.

"Úmrtí bez přidružených nemocí netvoří ani jedno procento!" uklidňuje expert. Na to ostatně už dříve upozornil web britské televize BBC, s odkazem na report čínského Centra pro kontrolu nemocí.

nemoc zabíjí především již nemocné či oslabené jedince. První dva pacienti, kteří zemřeli v nemocnici Jinyintan ve Wu-chanu, byli podle časopisu Lancet Medical zdánlivě zdraví, byli ale dlouhodobí kuřáci a to by oslabilo jejich plíce. Další pacienty zabil právě zápal plic.

Podle Centra pro kontrolu nemocí na koronavirus umírají především starší lidé. Méně než 0,5 % zemřelých pacientů bylo ve věku do 50 let. 1,3 % zemřelých mělo mezi 50 a 60 lety, 3,6 % mezi 60 a 70 lety, 8 % mezi 70 a 80 lety a 15 % mělo více než 80 let.

Statistiky ale také ukazují, pouze 0,9 % zemřelých bylo před nákazou zcela zdravých. Naprostá většina obětí koronaviru trpěla i jinou chorobou, 6 % lidí se například léčilo s vysokým tlakem, stejný počet lidí měl problémy s plícemi kvůli kouření, 7 % zemřelých trpělo cukrovkou a 11 % mělo kardiovaskulární problémy.