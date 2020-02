V britském parlamentu objeveny tajné dveře, vedou k historickým pokladům

Podle serveru BBC objev otevřel cestu ke "studnici historických pokladů".

Místnost skrytá za dřevěným panelem byla původně součástí chodby vybudované v roce 1660 pro účely korunovace krále Karla II. Stuarta. Hosté tudy pak mohli procházet do sálu Westminster Hall, což je nejstarší část areálu parlamentu. "Tohle byla cesta, kterou šel Karel II. při příchodu na svou korunovaci. Stejně tak Jakub II. (Stuart), a také to byla hlavní cesta do Dolní sněmovny," vysvětlila historička Elizabeth Hallamová-Smithová.

Prostorem od 17. století procházely generace britských poslanců, dokud se z něj při pozdější úpravě nestala jen velká dutina ukrytá ve tlusté zdi historického komplexu. Malá místnost pak byla objevena v roce 1950 při opravách válečných škod, načež byla znovu utěsněna, tentokrát i za použití dřevěného obkladu. "Ambit" na jedné straně donedávna využívali poslanci Labouristické strany, předtím sloužil i jako šatna, od Westminster Hall pak komnatu dělilo tlusté zdivo.

Po zbytku historické chodby nedávno začala pátrat Hallamová-Smithová poté, co narazila na fotografii vnitřku skrytého prostoru. "Najednou jsme si uvědomili, že architekt, který zkraje 50. let pracoval na obnově, uvedl, že přemýšlí nad tím, že tam umístí otevíratelný panel. A tak jsme se tam vydali a velmi, velmi pečlivě jsme zkoumali obložení, až jsme zpozorovali malinkou klíčovou dírku," vylíčila historička. Když se na místo s kolegy vrátila s klíčem, dvířka se možná poprvé od roku 1952 otevřela.

Odborníci na dějiny Westminsterského paláce tak mohli vstoupit do malé komnaty s dřevěným stropem, jehož krovy jsou prý na místě ještě od dob krále Karla II. Na zdi naproti tajným dvířkům byly stále dva páry pantů, na nichž v minulosti spočívala dřevěná vrata vysoká 3,5 metru.

Zapomenutá místnost obsahovala také "graffiti" vytvořená dělníky, kteří se zde podíleli na stavebních pracích v 19. století. "Tuhle místnost obezdíval Tom Porter, který měl tuze rád Ould Ale," zní jeden ze vzkazů z roku 1851, v němž dělník zmínil své oblíbené pivo.

Jedním z prvních "novodobých" návštěvníků bývalé chodby se stal i současný předseda Dolní sněmovny Lindsay Hoyle. "Je neuvěřitelné přemýšlet o tom, že tento průchod použilo tolik důležitých lidí v průběhu staletí," uvedl v tiskové zprávě. V rozhovoru s BBC dodal: "Tady v této sněmovně je vždycky něco nového."