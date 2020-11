V Japonsku je celebritou starosta malého města, jeho jméno se čte Džó Baiden

Psaná japonština využívá znaky kandži čínského původu, které mají často více způsobů výslovností. Znaky skládající příjmení starosty ume a da, které znamenají hojný a rýžové pole, mohou být vyslovovány také jako bai a den. Znak označující jméno Jutaka je běžně vyslovován také jako Džo.

"Cítím se s ním (Joem Bidenem) velice spjatý. Je to, jako bych také vyhrál volby," uvedl podle agentury Kjódó starosta. Tomu prý po ohlášení, že právě kandidát demokratů Biden zvítězil v amerických prezidentských volbách, začaly chodit gratulace

Yutaka Umeda, the mayor of a small town in Kumamoto, was catapulted into Internet stardom when someone discovered his name had an alternative pronunciation:



穣 (Jo) 梅田 (Baiden) pic.twitter.com/PyW7itdz1q