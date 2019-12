Věčně naštvaná kočka. Zvířecí celebrity jsou hitem internetu, na charitu vydělaly majlant

Kočka vyznačující se stále vyplazeným jazýčkem, což bylo způsobeno deformací čelisti, měla různé genetické anomálie, o nichž její majitel, hudební producent Mike Bridavsky, vyprávěl na internetu od roku 2011. Ságu kočičky sledovaly na facebooku tři miliony lidí, na instagramu 2,4 milionu a více než 800.000 lidí na twitteru.

Genom kočky Lil Bub luštili vědci z Missourské univerzity od května 2015 a zkoumali genetické změny, které způsobily deformace, jimiž zvíře trpělo.

Lil BUB Commemorative shirts, blankets and books are now available at https://t.co/uz8kgsyvxw, and benefit Lil BUB's Big FUND for special needs pets. This magical photo of BUB became the very first BUB shirt over 7 years ago. pic.twitter.com/1DEx1admxd