Velký přehled: Které potraviny lze sníst prošlé nebo plesnivé?

Tesco je maloobchodní řetězec, který tento měsíc dostal 22 pokut týkajících se prodej potravin po vypršení data spotřeby v několika prodejnách ve Velké Británii. Tesco proti Radě města Birmingham vzneslo právní námitku a tvrdilo, že potraviny nejsou nebezpečné.

Předložilo odbornou zprávu potravinářského mikrobiologa Slima Dinsdalea, která uvádí, že žádný ze zabavených výrobků nepředstavuje nebezpečí pro lidské zdraví. „Okresní soud správně dospěl k závěru, že znalecké posudky, na které se Tesco chtělo spoléhat, byly nepřípustné. Pokuty jsou oprávněné, protože jídlo prošlo datem spotřeby,“ vyřkl soud verdikt.

Ale jak je to s potravinami, které nemají jasně stanovený datum spotřeby? Pár základních pravidel, jak poznat, jestli můžeme potravinu ještě konzumovat.

Vejce

Na obalu vajec je určen datum spotřeby. Dodavatel tak zaručuje, že v případě správného způsobu uskladnění budou použitelná alespoň po tuto dobu, ale to se týká spíše kvality a chuti než bezpečnosti. Nejlepší test, jak určit, jestli je vejce ještě v pořádku je s použitím vody. Vejce ponořte do studené vody, pokud vejce zůstane u dna, je čerstvé. V případě, že vejce se začne vznášet a naklánět na stranu, je sice trošku starší, ale můžete jej v pořádku konzumovat. Pokud vejce vyplave nahoru, je staré a nejlepší je ho vyhodit. Vejce se vznáší, protože se odpařuje a vzniká vzduchová dutina, takže čím víc se vznáší, tím je vejce starší.

Chléb

Pokud je na chlebu jasná plíseň, rozhodně ho nejezte. Nepomůže ani plíseň odkrájet, protože sice se zbavíme viditelné plísně, ale nebezpečná část plísně pořád v potravině zůstává.

Koření

Na obalu zjistíme, že trvanlivost u koření je dva až tři roky. Ale to platí v případě, že sáček bude uzavřený. Co s kořením, které je otevřené? Delia Smith, jedna z nejznámějších kuchařských celebrit v Británii uvádí, že koření bychom měli obnovit každý rok. Podle Smithové je lepší kupovat celé koření a ne mleté, protože vydrží déle a uschovat je do tmavé sklenice.

Ořechy

Ořechy jsou plodiny, které nejvíce podléhají plísním. Nebezpečí u ořechů je v tom, že plíseň nebývá viditelná. Ořechy mají vysoký obsah tuku a s tím souvisí také vysoké riziko žluknutí. Tento proces lze zpomalit zabráněním přístupu kyslíku a skladováním při nízké teplotě. U ořechů je potřeba striktně dodržovat datum spotřeby, protože plísně, které se nachází v ořechu jsou nebezpečné. Erik Millstone, který od roku 1974 zkoumá příčiny, důsledky a regulaci technologických změn v potravinářském a chemickém průmyslu říká „Některé sloučeniny vytvořené z plísní mohou být vážně toxické, zejména aflatoxiny, které mohou být karcinogenní“.

Uzené maso a ryby

Sůl funguje jako přirozený konzervant. Test pomocí čichu by měl fungovat v případě, že se jedná například o salám. Nasolené a uzené věci mají výbornou skladovací životnost, ale protože je nemusíte vařit je potřeba být opatrní. Lepší je potraviny sníst před datem spotřeby než hrát ruskou ruletu.

Džem

Nic s plísní by se nemělo konzumovat, s výjimkou potravin, které mají plíseň záměrně, jako například modrý sýr. Podle Millstonea je v pořádku jíst džem, kde je navrchu trošku plísně. „Pokud je nahoře trochu plísně a jde snadno odstranit, spodní část sklenice je v pořádku díky cukru. Ale pokud je celá horní část pokrytá plísní, měli byste ji vyhodit,“ uvedl pro Guardian.

Sušené ovoce

To záleží na obsahu vody v ovoci, platí, že čím více vody tím je ovoce náchylnější ke kažení. Jedinou metodou, jak poznat, jestli je ovoce ještě v pořádku, a to je ochutnat.

Olej

Některé oleje jako například sezamové nebo ořechové se kazí mnohem rychleji než rostlinné nebo olivové, ale většinou se olej zkazí proto, že jej moc nepoužíváme. Žluklý olej má vůni a chuť velmi jemnou, ale za to kapka žluklého oleje může znehodnotit celé jídlo. Lepší je vždy přivonět a lehce ochutnat, když si nejme jistí, jak dlouho olej máme.

Sušené luštěniny a fazole

Lidé si myslí, že toto je nesmrtelná potravina, ale pokud budeme vařit luštěninu po datu spotřeby, může se stát, že luštěninu budeme vařit mnohem déle a nebude chutnat dobře a vlastně ji nikdy neuvaříme do měkka.

Plechovky

Data spotřeby se pohybují od 3 do 5 let. Ale pokud jste někdy otevřeli konzervu po datu spotřeby, víte, že jídlo zůstalo nedotčené. Nebezpečí vzniká akorát u poškozené plechovky, pokud je plechovka napadena rzí nebo je promáčknutá, je lepší ji nejíst.