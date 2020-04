Vitamín D rozděluje svět. Prospívá lidem jeho užívání?

Vitamín D není tak úplně vitamín. Jedná se o souhrnný název pro steroidní hormonální chemickou sloučeninu, která významně pomáhá při vstřebávání vápníku a fosforu v těle. Vitamín D ovlivňuje až 200 různých chemických reakcí v organismu. Podle BBC jedna studie uvádí, že až 20 % populace ve Velké Británii má nedostatek vitamínu D.

Někteří odborníci však tvrdí, že u zdravých jedinců nemá vitamín D žádnou schopnost zabránit onemocnění, jak někteří vědci doufali.

V současné době Public Health England (PHE) ve Velké Británii doporučuje, aby si každý dospělý na podzim a zimě vzal vitamín D a lidé, kteří jsou ohroženi nedostatkem vitamínu D, aby doplněk stravy užívali celoročně. Ostatní země mají podobné pokyny, např. Kanada, která doporučuje 15 mikrogramů vitamínu D a dvě porce kravského mléka, které je ze zákona obohaceno o tento vitamín. V USA nalezneme nejen mléko obohacené vitamínem D, ale i cereálie, margarín a pomerančovou šťávu. Tyto pokyny vznikly již v polovině 20. století kvůli boji proti křivici neboli rachitidě. Rachitida je onemocnění u dětí, vyvolané nedostatkem vitamínu D, který snižuje hustotu kostí.

Velká Británie v současné době doporučuje 10 mikrogramů vitamínu D, protože lidé jsou kvůli karanténě bez slunečního záření. Někteří vědci tvrdí, že získání vitamínu D z doplňků stravy není efektivní, tak jako ze slunce. Přesto se většina odborníků shoduje, že vitamínové doplňky jsou prospěšné jen těm, kteří mají nízkou hladinu vitamínu D.

Problém je v tom, že není možné předvídat, kdo je nejvíce ohrožen nízkým obsahem vitamínu D. Podle lékařského historika Roberta Bivinse z University of Warwick nezávisí na tónu pleti nebo na množství času stráveném na slunci. „Je velmi individuální, kolik slunečního záření člověk vstřebá v létě, je to v závislosti na pigmentu, množství tuku v těle a jak rychle vaše tělo regeneruje. Je to neuvěřitelně komplikované,“ uvedl. Nejlepší způsob, jak zjistit, jaký obsah vitamínu D má člověk v těle, je krevní test.

Zde vzniká otázka, jakou míru doplňků stravy s obsahem vitamínu D lidé potřebují. Podle Iana Reida, endokrinologa se zaměřením na metabolismus vápníku a osteoporózu, nám více než 25 nmol/l neublíží. Některé doplňky stravy nabízejí dávky vitamínu D až 62,5 mikrogramů. Ty mohou při vzácných případech vést k nežádoucím účinkům jako zvracení a nevolnost. Nepodložený výzkum uvádí, že přebytek vitamínu D může vést až ke kardiovaskulárním chorobám, ale podle BBC není výzkum přesvědčivý.

Zatímco jedni tvrdí, že vitamín D není třeba užívat, jiní bijí na poplach. V roce 2018 vědci z Institutu metabolismu a systémového výzkumu University of Birmingham napsali, že dítě, které zemřelo na kardiovaskulární selhání, mělo závažný nedostatek vitamínu D, a to právě mělo za následek tyto závažné zdravotní komplikace.

Díky těmto protichůdným výsledkům je lékařský svět rozdělen do dvou skupin. Někteří doporučují užívání vitamínu D, jiní tvrdí, že je k ničemu. Zatímco debata nemá konce, v Harvard Medical School in Boston vědci provádějí dlouho očekávanou studii, aby prozkoumali u 25 tisíců lidí, zda doplnění vitamínu D a omega 3 má vliv na rakovinu, mrtvici a srdeční choroby.