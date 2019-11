Mezi nastávajícími rodiči je teď velkou módou pořádat večírky pro rodinu a blízké přátele, kde se všichni naráz dozví, zda "to bude" holčička nebo kluk. Ačkoli tato nová posedlost může mnohým připadat poněkud zvláštní, spousta firem ji vnímá jako příležitost k výdělku.

Vyšší obrat mají díky rychle se šířící tradici zejména papírnictví, výrobci dekorací, ale také soukromá zdravotnická zařízení, která pečují o těhotné ženy. Kvůli tomu, aby byla informace o pohlaví miminka překvapením pro všechny zúčastněné, musí totiž s rodiči spolupracovat i lékař. Ten při ultrazvuku zjistí pohlaví dítěte, písemnou informaci zalepí do obálky a s tou se poté někdo vydá do obchodu, který prodává vybavení na večírky. Tam prodavači obálku rozlepí a připraví nafouknuté balónky, v nichž jsou buď růžové nebo modré konfety.

Vrcholem večírku je pak chvíle, kdy rodiče balónky propíchnou a spolu se všemi hosty se podle barvy dozvědí, zda do rodiny přibude dívka nebo chlapec.

Karen Hubbardová, šéfka jednoho z britských řetězců se zbožím pro oslavy, tvrdí, že letos mělo zájem o balónky s konfetami nejméně 1500 rodičů. "Zjistili jsme, že tu chvíli odhalení pohlaví miminka chce nyní s nejbližšími sdílet stále více lidí," říká.

Balónky s konfetami se teď dají koupit například i v obchodních domech John Lewis nebo v internetovém obchodě Party Pieces, který vlastní Carole Middletonová, matka britské vévodkyně Kate.

Vyšší zájem hlásí i gynekologické kliniky, které nabízejí ultrazvuk pro zjištění pohlaví miminka už v 16. týdnu těhotenství. "Tenhle trend z Ameriky je čím dál populárnější," tvrdí jeden z oslovených lékařů.

Trend takzvaných "gender reveal party" vznikl zhruba před deseti lety, kdy americká bloggerka Jenna Myersová Karvunidisová zveřejnila příspěvek o tom, jak se dozvěděla pohlaví svého dítěte tak, že rozřízla předem připravený dort s růžovou náplní. Nápad se pak začal šířit a dnes okamžik odhalení pohlaví dítěte sdílí na sociálních sítích statisíce lidí.

Právě sociální sítě a snaha zaujmout co nejvíce sledujících zvyšují tlak na to, aby večírky byly co nejvynalézavější. Kromě balónků s konfetami tak může ohlašovat pohlaví miminka kouř ze speciálních dýmovnic, barevné ohňostroje nebo náplň nejrůznějších předem připravených pokrmů. A protože tomuto trendu ve velkém podlehly i celebrity, zřejmě hned tak neuhasne.