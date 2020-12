Zemřel módní návrhář Pierre Cardin (†98), průkopník konfekčního odívání

"Den velkého smutku pro celou naši rodinu, Pierre Cardin už není. Skvělý návrhář, kterým byl, prošel stoletím a zanechal Francii a světu jedinečné umělecké dědictví v módě a nejen v ní," napsala rodina v prohlášení.

Syn italských přistěhovalců z Benátska se nejprve vyučil krejčím. Toužil po kariéře herce, věnoval se tanci a modelingu, ale nakonec začal pracovat v ateliéru Christiana Diora. Svůj první butik s dámskou módou s názvem Eva otevřel otevřel ve svých 32 letech v roce 1954, o tři roky později následoval butik Adam a móda pánská. Zručně pracoval s konceptem licencí a výrobky s jeho značkou, od kravat, přes cigarety, parfémy až po minerálku, se prodávaly po celém světě, píše AFP.

"The clothes that I prefer are those I invent for a life that doesn't exist yet - the world of tomorrow"



