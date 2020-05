Zkuste přilákat štěstí pomocí mexických pověr. Poškrábání dlaně zapovězeno

Svátek známý jako Cinco de Mayo je často zaměňován za mexický den nezávislosti, ale je to mexický národní svátek, který připomíná výročí bitvy u Puebly, v níž 5. května 1862 mexická armáda vedená generálem Ignaciem Zaragozou porazila francouzské intervenční jednotky.

Součástí mexického kulturního dědictví je i bohatý folklór a pověry, které rodiče a prarodiče vyprávějí dětem, aby je vystrašili, anebo naučili, jak od sebe "zahnat smůlu". Přehled některých z nich sestavil zpravodajský server Latin Post.

PLAČÍCÍ ŽENA - LLORONA

Llorona neboli "plačící žena" z mexického folklóru je duch truchlící matky, která se utopila poté, co utopila své dítě. Podle mexických příběhů je její pláč v noci slyšet nad řekou - a rodiče varují své děti, aby se v noci nikde netoulaly, jinak je Llorona stáhne k sobě.

ZAMETÁNÍ PODLAHY

Spousta mexických pověr se vztahuje k tak prosté věci, jako je zametání podlahy. Zapovězené je v noci, protože to přináší smůlu. Smetí se nevymetá ven přes práh, aby se nevymetlo štěstí. A stejně jako v českých končinách i v Mexiku věří, že podmetením něčích nohou mohou zmařit šanci dotyčného nebo dotyčné na ženění či vdavky.

POŠKRÁBAT SI DLAŇ

Když svědí Mexičana dlaň, nepoškrábá si ji, protože podle místní pověry svědění v dlani znamená peníze - a poškrábání by je zahnalo. Namísto toho vezme do dlaně minci či bankovku a mne ji tak dlouho, dokud svědění nepřestane. Zatímco na východním Slovensku se říká, že když se člověk uhodí do brňavky, vzpomněla si na něj tchyně, Mexičan věří, že ho čeká příjemné překvapení. Ovšem stane se tak jen v případě, že odolá pokušení promnout si brnící loket.

ZVONĚNÍ V UŠÍCH

Také Mexičané věří, že když jim hučí nebo zvoní v uších, někdo o nich mluví. Pokud je to v pravém uchu, mluví o nich dobře. Pokud se zvonění ozývá v levém uchu, jde o pomluvy a jiné nepěkné věci. Pak se musí dotyčný kousnout do jazyka - totéž se vzápětí stane pomlouvajícímu, který ztratí nit negativních myšlenek.

NOČNÍ MŮRY

Pokud se Mexičanům zdají zlé sny, věří, že o nich musí někomu říci, aby zabránili tomu, že se stanou skutečností. Pokud byl ale sen příjemný, nevyprávějí o něm nikomu - jinak by se nevyplnil.