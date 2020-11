Známý skotský dudák si postěžoval na obtěžování. Ženy chtějí vědět, co má pod kiltem

Nevhodné chování ze strany žen Armstrong podle svých slov zažívá už od dětství. Ženy se mu snaží pod kilt podívat, běžně se snaží vyfotit, co pod suknicí má, a několikrát jej i osahávaly. "Je to naprosto nepřijatelné," uvedl člen dudácké skupiny Red Hot Chilli Pipers.

V rozhovoru s BBC si Armstrong zároveň postěžoval, že stížnosti mužů na sexuální obtěžování společnost často nebere vážně. Řada Skotů, kteří nosí tradiční suknici, přitom podle něj zažívá totéž co on. "Je to pořád dokola: 'Jste opravdový Skot?' Ženy se tak v podstatě ptají, jestli máte spodní prádlo, nebo ne," řekl hudebník a vyzval, aby si lidé představili, co by se dělo, kdyby stejnou otázku položil muž ženě.

Focení či filmování intimních partií cizích lidí, takzvaný upskirting, se stal ve Skotsku trestným činem již v roce 2009. Loni se přidaly i Anglie a Wales. Zvláštní zákon tak nemá již jen Severní Irsko. Drtivou většinou obětí upskirtingu jsou ženy.