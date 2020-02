Znečištěné prostředí přispívá ke ztrátě vlasů, prokázala studie. Jak se tomu bránit?

Jako houba, která do sebe vstřebává všechno, co je ve vzduchu, tak i vlasová pokožka do sebe vsakuje mikročástice z prachu, těžkých kovů a výfukových plynů. Ty postupem času poškozují vlasové kořínky a přispívají k vypadávání vlasů. Potvrdila to studie Výzkumného vědeckého centra v Jižní Koreji, jedné ze zemí s mimořádně velkým znečištěním ovzduší.

Výzkum dle listu La Repubblica ukázal, že při vystavení buněk vlasové pokožky znečišťujícím částicím, například těch z výfukových plynů, klesá produkce proteinů nezbytných pro růst vlasů, jako je beta-catenin.

Nejhorším obdobím pro vlasy je v tomto smyslu zima, kdy se topí a městský provoz je intenzivnější, takže roste i úroveň znečištění. Deštivé dny pak přispívají k pronikání znečišťujících látek. "Substance, které se usazují na vlasové pokožce, spouštějí mechanismy zánětu a oxidačního stresu s příznaky jako je podráždění, pocení a také bolest," uvedla Marcella Ribuffová z Dermatologického institutu v Římě.

Smog jistě není jediným faktorem. Vlasy padají i těm, kdo žijí v horách, kde je vzduch čistší. Člověku v průměru denně vypadne deset až 50 vlasů, což je přirozené. Když jich za den vypadne více než 100, lze hovořit o nemoci. Kromě genetiky má na vypadávání vlasů vliv stres, slunění, drastické a nevyvážené odtučňovací kůry a některé léky, například antidepresiva. Po zhruba šest měsících vlasy znovu narostou.

Jiný případ je androgenetická alopecie, která postihuje asi 80 procent mužů a 50 procent žen. Ženy bývají postiženy zejména v období menopauzy, kdy klesá produkce estrogenů a naopak roste produkce mužských pohlavních hormonů. Poslední novinkou v léčbě alopecie je biostimulace kyselinou hyaluronovou a aminokyselinami, která pomáhá u lehkých forem vypadávání vlasů. Je-li problém závažnější, může se využít regenerativní biostimulace vlasové pokožky, kdy se na postižené místo přenesou malé části kůže z šíje. Ve valné většině případů vlasy během několika měsíců znovu narostou.

A jak chránit vlasy proti účinkům smogu? "Je důležité udržovat vlasovou pokožku čistou. Mýt si často vlasy neutrálním šamponem a podle doporučení lékaře užívat antioxidanty," doporučuje Marcella Ribuffová.