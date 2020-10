Hůlka vrátí Zemanovi medaili: Zklamal jsi jako prezident, vzkázal. Podle Ovčáčka za to mohou média

"Donedávna jsem žil v domnění, že Tě mohu nazývat přítelem. I u těch nejlepších přátel se může stát, že nastane situace, na níž má každý z nich opačný názor. Opravdoví přátelé, kteří k sobě mají vzájemný respekt, spolu o věci diskutují a třeba se i pohádají. Opravdový přítel však nikdy veřejně svého kamaráda nezesměšní a nevzkazuje mu prostřednictvím médií, že si má dát mokrý hadr na hlavu, jen proto, že má odlišný názor. V demokracii má každý názor stejnou hodnotu," napsal zpěvák v dopise Zemanovi.

Na dalších řádcích uvádí, že ho zklamal jsi mě jako člověk, přítel, ale i jako prezident naší země. "Žijeme v těžké době, v níž je mnoho našich spoluobčanů na pokraji osobního nebo firemního bankrotu, a to v žádném případě vlastní vinou. Tito lidé se bojí o svoji budoucnost a o budoucnost svých dětí. Jde jim v podstatě o život. Tobě nehrozí nic, Ty o nic nepřicházíš. A právě v této době, kdy národ, který Tě demokraticky zvolil prezidentem své země, od Tebe očekává pomoc či slova útěchy, si Ty naopak ještě přisadíš," uvedl s odkazem na slova Zemana, který prohlásil, že by neschopní lidé měli zbankrotovat.

"Co si to k nám, normálním lidem, vlastně dovoluješ? Ty nejsi o nic víc než my, jsi taky jenom člověk, i když si to asi nemyslíš. Ale hlavně: Proč jsi se obrátil proti svému národu, proti obyčejným normálním pracujícím lidem? Proč se k nám chováš sprostě, agresivně, nenávistně, egoisticky, egocentricky, narcisticky a naprosto bohorovně?" táže se na sociální síti Hůlka.

Ke konci dopisu prezidentovi píše, že mu 28. října 2020 přijde na Pražský hrad vrátit vyznamenání, které mu Zeman udělil v roce 2016. "Nemohu si ponechat toto ocenění, které jsem obdržel z rukou člověka, jakým ses ukázal být. Musel bych se za sebe stydět. (...)Miloši, dej si prosím studenej mokrej hadr na hlavu a stáhni se do soukromí. Bude to lepší pro Tebe a pro nás všechny," uvedl závěrem.

Server EuroZprávy.cz požádal mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka o reakci na otevřený dopis. "Když člověk nechá své srdce ovládnout zlobou, je schopen napsat cokoliv. A většinou toho později velmi, velmi lituje. Vrátit státní vyznamenání je vzkaz celé republice, jejím hodnotám a obětem předků. Daniel Hůlka navíc sám sebe usvědčuje z toho, že žije v klamu. Panu prezidentovi podsouvá výroky, které nikdy, to zdůrazňuji, neřekl. Evidentně vychází z mediálních zkazek. Ukazuje se tak, jak nebezpečná umí být mainstreamová média v krizových situacích, kdy otevřeně lžou nebo šíří dezinformace," stojí ve vyjádření, které Ovčáček redakci zaslal.