Maláčová by prý mohla vést kandidátku ČSSD v Praze. Měl to být Petříček

"Já jsem to teď zaznamenala, jsou to všechno spekulace. Kandidátky se budou obsazovat v příštích týdnech a měsících. Je to prostě věc k diskusi," uvedla Maláčová na dotaz ČTK. Za důležité považuje to, aby voličský potenciál všech kandidátů ČSSD byl "velmi dobře změřen". "A abychom v rámci sociální demokracie to měli i dobře vydiskutované," řekla. "Rozhoduje vedení strany, to znamená předsednictvo sociální demokracie," dodala.

Petříček byl Hamáčkovým vyzyvatelem v boji o křeslo předsedy strany, minulý víkend na sjezdu ČSSD ale neuspěl. Neobhajoval poté ani funkci místopředsedy strany a počátkem týdne byl odvolán z funkce ministra zahraničí.

Pražská ČSSD si podle jejího předsedy Petra Pavlíka vybrala Petříčka jako volebního lídra. Pavlík ale potvrdil, že předsednictvo sociální demokracie podle stanov může tento výběr změnit.

Další strany už mají o svých volebních lídrech v hlavním městě jasno. Koalici Pirátů a Starostů povede pirátská místopředsedkyně Olga Richterová. Koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, vsadila v Praze na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou-Adamovou v závěsu se starostkou Janou Černochovou (ODS). Volebním lídrem ANO má být poslanec Patrik Nacher.