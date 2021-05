Maláčová chce v nejbližší době předložit návrh své důchodové reformy vládě

"Velmi záhy důchodovou reformu předložím do vlády. Pevně doufám, že dojde na projednání klíčového návrhu... Máme to velmi dobře spočítané. Když bude vůle jak vlády, tak jednotlivých parlamentních stran, tak se to stihnout dá i do voleb," uvedla Maláčová. Dodala, že se s prezidentem shodují v tom, že je důležité dostat reformu co nejdříve do Parlamentu. To, že v příštích dnech předloží návrh své reformy vládě, oznámila ministryně už před měsícem na sjezdu ČSSD.

O reformě jednala komise pro spravedlivé důchody. Maláčová pak loni v prosinci představila tři důchodové novely, které připravil její úřad. První počítá s rozdělením veřejného důchodového systému na dva. Z prvního by se všem vyplácel základní důchod 10.000 korun, z druhého zásluhová část podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Druhá norma zavádí dřívější penzi pro lidi s náročnou profesí, a to o rok za každých odpracovaných deset let. Třetí předloha zvyšuje důchod o 500 korun za každé vychované dítě.

Maláčová dnes zopakovala, že by navržená reforma v prvních pěti letech stála 25 miliard korun. Z podkladů k trojici zákonů vyplývá, že by změny mohly ročně ale znamenat propad důchodového systému o víc než procento hrubého domácího produktu (HDP). V nynější hodnotě to odpovídá deficitu přes 60 miliard korun ročně. Výdaje zvedají právě minimální penze, bonus za dítě a dřívější důchod pro náročné profese.

Podle ministryně bude nutné kvůli důchodové reformě a zajištění stability veřejných financí provést daňovou reformu. Zmínila progresivní zdanění lidí i firem. Dodala, že na něm mají s prezidentem "naprostou shodu". Dalším zdrojem peněz by byla podle Maláčové digitální daň či zrušení daňových výjimek.

Důchodová komise se na přesné podobě reformy neshodla. Širší shoda není ani na navržených zákonech. Nepanuje ale ani v koalici. Schillerová už dřív řekla, že Babišova vláda komplexní reformu už nepřipraví. Připomněla, že legislativní proces trvá zhruba rok, takže se do voleb nestihne. Deník N informoval o tom, že návrh odmítli premiérovi poradci.

Podle expertů i některých politiků je důchodová soustava v nynější podobě kvůli stárnutí populace neudržitelná a propadne se do deficitů. Už nyní do penzí putuje asi 30 procent státních výdajů. Stav systému zhoršila koronavirová krize, podle odborníků se tak čas na provedení změn ještě zkrátil.