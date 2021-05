Maláčová chce zvýšit důchody až o 300 korun nad valorizaci

Odbory a zaměstnavatelé vyzývají vládu, aby prodloužila vyplácení příspěvků na mzdy z programu Antivirus do konce června. I poté by se ale podle nich mohla zachovat podpora pro pracovníky v karanténě či pro podniky, pro které by dál platila omezení. ČTK to dnes řekli viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.