Malawi spálilo skoro 20.000 prošlých dávek vakcíny proti covidu-19

Malawi obdrželo 25. března od Africké unie (AU) 102.000 dávek preparátu společnosti AstraZeneca, z nichž téměř 80 procent zdravotníci stihli lidem aplikovat. Použitelné však vakcíny byly jen do 13. dubna, úřady se proto zbylé dávky rozhodly zničit.

Ministr zdravotnictví Charles Mwansambo likvidaci vakcín označil za nešťastnou, ale výhody tohoto kroku podle něj převažují. "Když se rozšířily zprávy, že máme prošlé vakcíny, zaznamenali jsme, že lidé se nechodili do našich klinik očkovat," řekl Mwansambo BBC. "Pokud je nespálíme, lidé si budou myslet, že používáme v našich zařízeních prošlé vakcíny. A pokud nepřijdou, covid-19 je těžce zasáhne," vysvětlil ministr.

Spálení prošlých očkovacích preparátů podle něj byla formalita, jelikož je zdravotníci znehodnotili už dříve. Podle BBC News je úřady přestaly udržovat při požadované teplotě. Na jejich spálení dohlíželo několik vládních úředníků, aby zajistili "transparentnost" procesu.

Zdravotnické úřady zároveň ujišťují, že bude mít Malawi dostatek vakcín. Chudá africká země získala zásilku 360.000 dávek preparátů AstraZeneky na začátku března skrze program COVAX, jehož cílem je zajistit očkovací preparáty chudším zemím. Dalších 50.000 dávek téže firmy poslala do Malawi indická vláda. S darem od Africké unie tak měla země 512.000 dávek vakcíny. Zdravotníci lidem dosud aplikovali 212.615 dávek, uvedla agentura AP.

Zdravotníci nyní doufají, že likvidace prošlých dávek zvedne u obyvatel důvěru ve vakcinaci. "Rád bych se nechal očkovat, ale jakou mám jistotu, že pokud půjdu do nemocnice, nedostanu prošlé vakcíny?" svěřil se BBC News s pochybami majitel obchodu v metropoli Lilongwe Jack Chitete. Další nejistotu vyvolávají v místních lidech zprávy o vzácně se objevujících krevních sraženinách po očkování touto látkou.

Země, kde žije kolem 18 milionů obyvatel, dosud zaregistrovala 34.232 prokázaných případů koronaviru a 1153 úmrtí s covidem-19.

Malawi není podle BBC jedinou africkou zemí s prošlými vakcínami. WHO původně státy vyzývala, aby preparáty po expiraci neničily, ale vyčkaly, než zjistí, zda jsou stále použitelné. Tento týden však vydalo prohlášení, v němž uvedlo, že vakcíny po expirační době by úřady měly bezpečně zlikvidovat. Malawi, podobně jako řada dalších zemí v Africe, spoléhá na vakcíny od AstraZeneky. Dodávky se ale opožďují, jelikož hlavním dodavatel očkovacích látek do programu COVAX je Indie, která zastavila vývoz do doby, než naočkuje velkou část svých obyvatel.