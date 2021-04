Viděl jsem spalovat těla nakažených, většinu populace zachvátil velký strach, popisuje z Indie student práv

Indie se v současnosti potýká s novou mutací koronaviru a zaznamenává nejvyšší počet nakažených na světě. Můžete nám, prosím, popsat, jaká je tam nyní situace?

Jak víte, Indie je druhou největší zemí na světě z hlediska hustoty populace na světě. Co se týče covidu-19 v Indii, tak je třeba zdůraznit, že země měla úspěšně první vlnu covidu-19 pod kontrolou. Počet případů v předchozím období byl zcela pod kontrolou zdravotnického systému i indické vlády, což způsobila preventivní opatření, která byla v té době přijata včas. Nicméně druhá vlna je mnohem horší.

Čím to podle vás je?

Ke zhoršení stavu přispělo zejména znovuotevření letišť a nedodržování preventivních opatření, která Světová zdravotnická organizace a indická vláda doporučily. To všechno vedlo k rozšíření nové a mnohem horší mutace viru. Příznaky u této varianty se spíše objevují hned poté, co se vir dostane do těla a rychle napadne plíce. Potvrdilo to i mnoho mých kolegů žijících se mnou ve stejném městě, kteří svou zkušenost a průběh příznaků zveřejnili na svých facebookových profilech.

Jak to konkrétně vypadá v Aurangábádu?

Jistě víte, že Indie je jedinou zemí na světě, která se vyznačuje pozoruhodnou rozmanitostí náboženství a sekt. Právě různé nehygienické náboženské rituály významně přispěly k rychlému šíření viru v tomto období. Ze začátku jsem si myslel, že se jedná o zveličování situace. Nicméně když jsem viděl na vlastní oči, jak se spalují těla nakažených na hinduistickém a budhistickém hřbitově poblíž mého bydliště, začal jsem také cítit hrůzu a strach z nového viru.

Ovlivnil současný stav nějak váš studentský život?

Jako doktorand jsem z důvodu nedostupnosti knih a internetu musel psát disertační práci v univerzitní laboratoři určené pro doktorandy. Události po vypuknutí druhé vlny viru to zásadně zkomplikovaly. Navíc moje vedoucí profesorka, která dohlíží na mou disertační práci, byla nakažena virem a kvůli nedostatku specializovaných profesorů v této oblasti nemám jinou možnost než čekat, až se profesorka zcela uzdraví. Tyto komplikace platí pro mě, stejně jako pro ostatní kolegy, zejména pro ty, kteří pracují na čistě praktickém vědeckém výzkumu, který vyžaduje vybavené vědecké laboratoře. Nemáme jinou možnost, než počkat, až se všechno opět otevře.

Jak se v těchto dnech změnil každodenní život v Indii?

My jako studenti žijeme v neustálém strachu a stresu z několika záležitostí. Například pokud si chcete koupit potřebné zásoby, zejména v tomto měsíci (ramadánu – pozn. red.), je důležité jít za úsvitu, abyste se seřadili v dlouhé řadě před supermarketem. Mnoho lidí najednou stojí dlouhou frontu, aby mohli vstoupit do supermarketu, dokud desátá hodina ráno neodbije. Aby toho nebylo málo, indická policie jedná se všemi přísně, po uplynutí doby stanovené pro otevření i za použití násilí. Ceny jsou navíc velmi vysoké. Nemocnice s vámi jednají jako s cizincem. I školní poplatky, které se platí dokonce i při uzavření univerzit, jsou vysoké a nevyhnutelné.

Zaznamenáváte ve společnosti paniku a strach z nové mutace, nebo je situace klidnější než obraz, který se objevuje v médiích?

Je jasné, že se lidé budou bát neznámého. O to více, když jde o smrtící vir. Panika a strach jsou v této situaci samozřejmé, a to zejména při neustálém nárůstu počtu mrtvých. Velká část populace nyní trpí velkým strachem, zejména když slyší zvuky sanitek nebo když se dozví o spalování mrtvol.

Přikračuje stát k přísnějším opatřením? Jsou podle vás nynější restrikce dostačující?

Už jsem se zmínil, že je indická policie velmi přísná vůči lidem, kteří nedodržují pravidla. Lidé mají vymezený čas na nákup svých potřeb. V tento čas se shromažďuje velký počet lidí najednou, což přispívá k rychlejšímu šíření viru v této kritické době. Podle mě by ke snížení rizika nákazy bylo lepší prodloužit otevírací dobu.

Jakým způsobem indická média pokrývají situaci?

Upřímně nesleduji denně zprávy. Ale to, o čem média dříve informovala, odráží to, čeho jsem osobně v současnosti svědkem.

V médiích se rychle rozšířily snímky z naplněných nemocnic a krematorií. Jaký je nyní stav zdravotnictví v zemi? Jsou ostatní zdravotnické služby dostupné?

Odpověď na tuto otázku omezím na město, ve kterém žiji více než pět let. Ve městě jsou čtyři velké nemocnice, z nichž jedna je vládní a je po celý rok přeplněná, jelikož je tam léčba chudým třídám zaručena zdarma. Zbytek nemocnic je v běžné dny také často přeplněný. Nicméně rostoucí počty případů nakažených virem během tohoto období zvýšily tlak na nemocnice a donutily vládu vytvořit speciální tábory pro HIV pozitivní. Problém však spočívá v tom, že tábory nejsou plně vybavené jako v nemocnicích.

Obecně jsou kapacity ve zdravotnictví extrémně vyčerpané a nemocnice nejsou dostatečně schopné účinně pokrýt všechny případy a zdravotnické služby všem.